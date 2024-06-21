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Открылись тайны семейного шкафа в театре: посмотрим, что за скелеты живут в нем?

"Семейный шкаф" раскрывает свои тайны в Театре на Трубной

1:03
Культура

28 и 29 июня на сцене "Театра на Трубной" покажут историю одной семьи, в которой правит мать — она же Ширли.

"Семейный шкаф" раскрывает свои тайны в Театре на Трубной
Фото: Пресс-служба Театра на Трубной

Муж Джордж и их 40-летний сын Сэмюэль находятся под ее чарами любви и власти. Однажды Сэмюэль решается познакомить родителей со своей возлюбленной Мэлори.

Встреча проходит напряженно: уже с первых секунд становится ясно, что поладить героиням не удастся. Несмотря на то, что Джордж шутит, рассказывает забавные истории, на первый план выходит откровенный разговор о личной жизни Мэлори.

Скелеты внезапно вылетают из шкафа. С каждой секундой тайны перестают быть тайнами и зрители узнают все, что так долго скрывали годами друг от друга родные люди. После этого разговора их жизни уже никогда не будут прежними. Так может быть, ложь во благо существует?

В ролях:

  • Елена Проклова,
  • Юрий Чернов/Владимир Шульга,
  • Александр Овчинников,
  • Екатерина Олькина.
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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