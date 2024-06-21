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"Страсти по Торчалову": режиссерский дебют актера театра "Модерн" Шамиля Мухамедова

Культура

27 июня на малой сцене театра "Модерн" покажут премьеру февраля, спектакль по пьесе Никиты Воронова "Страсти по Торчалову". Это лирическая трагикомедия о жизни, любви и общечеловеческих ценностях.

"Страсти по Торчалову": режиссерский дебют актера театра "Модерн" Шамиля Мухамедова
Фото: Пресс-служба театра Модерн

Герои спектакля — представители разных исторических эпох, каждый с непростой судьбой — оказываются в неожиданных обстоятельствах: они "застряли" между двух миров. В этом странном месте перед входом в загробную жизнь им предстоит честный разговор с собой, в результате которого герои признают собственные ошибки и принимают непростые решения.

Это захватывающая, динамичная история, полная неожиданных поворотов сюжета и тонкого юмора, глубоких, искренних диалогов, смешных и трогательных моментов! От чего зависит человеческая жизнь, и кто вершит нашу судьбу? Высшие ли силы ответственны за наш выбор или всё в наших руках? Спектакль о великой любви к жизни, великодушии и предательстве, сострадании и вере в лучшее в человеке.

В качестве режиссера в постановке дебютирует актер театра "Модерн" Шамиль Мухамедов.

В ролях:

  • Александр Борисов,
  • Надежда Меньшова,
  • Алексей Багдасаров,
  • Евгений Невар,
  • Маина Чижевская,
  • Фотис Келепурис.

Подробности на сайте театра "Модерн"

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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