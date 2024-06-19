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20 июня москвичей порадуют премьерой музыкального спектакля "Я Тебе Верю"

1:42
Культура

Премьера музыкального спектакля "Я Тебе Верю" при участии звёзд танго и популярных артистов мюзиклов состоится 20 июня в Москве.

20 июня москвичей порадуют премьерой музыкального спектакля "Я Тебе Верю"
Фото: Пресс-служба спектакля Я Тебе Верю

Удивительная история любви пылкого юноши и прекрасной незнакомки, которых сквозь время и расстояние связало танго. В основе сюжета реальная история одного из основателей этого популярного танца.

Хореография в исполнении лучших танцоров аргентинского танго России, захватывающий драматический сюжет, прекрасный вокал популярных артистов мюзиклов позволят зрителям погрузиться в атмосферу Аргентины 50-х годов. Для спектакля создана целая коллекция оригинальных костюмов, а проработанные декорации и видеоинсталляции придадут краски и глубины.

В спектакле принимают участие лучшие артисты танго нашей страны, призёры и финалисты чемпионатов мира и Европы, победители чемпионатов России, международных и российский турниров по аргентинскому танго: Виктория Ефремова и Александр Макаров, Евгения Самойлова, Артём и Полина Лучины, Людмила Геша и Андрей Михалин, Факундо Гажо, Валерия Кириллова и другие артисты, а так же — прекрасный балет.

Вокальные партии исполняют: Мария Геворгян, Галина Шиманская, Павел Стукалов, Артём Елисеев, Юлия Фардзинова и другие артисты.

Действие спектакля украшает самый настоящий танго-оркестр.

Когда: 20 июня в 19:00

Где: Москва, ФЦ "Москва", Барклая, 9

Продолжительность: 2 часа

Подробности на сайте

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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