Спектакль "Титаник. Комедия" покажут в юбилейный 20-й раз

2:56 Your browser does not support the audio element. Культура

18 июня состоится 20-й показ спектакля "Титаник. Комедия" в постановке квартета "Заячий стон".

Фото: zayachiyston.ru by Пресс-служба квартета Заячий стон is licensed under Public domain

В честь юбилейного 20 показа сатирической комедии "Титаник" квартета "Заячий стон" в стиле StandUp-кабаре, зрителей ждут сюрпризы и подарки.

Перед спектаклем будет работать профессиональный фотограф. Все желающие смогут сделать красивые фотографии в стилизованной фотозоне.

Также в этот день в фойе театра можно посетить выставку художницы Аннет Сайко "Арт-Причал" и пообщаться с автором лично. Ее работы выполнены в русском и морском стилях.

После спектакля артисты разыграют подарочный набор сувениров из Парижа, посвященный "Титанику".

Авторы проекта рассказали об актуальности спектакля "Титаник. Комедия" у публики.

Виталий Боровик, актер:

"Этих айсбергов столько вообще в нашей жизни. У нас была задача: как сделать так, чтобы их было меньше? Но в том числе и подарить зрителям радость, поделиться какими-то своими эмоциями — это тоже для нас, мне кажется, такой маленький островок спасения. Пока мы сидим вместе со зрительным залом, нам кажется, что этот айсберг не наступает, хотя мы про это играем. Тут уже каждый может домыслить свою историю".

Кирилл Петров, актер:

"Мы произносим в спектакле, что иногда от маленькой мелочи вроде забытого бинокля может произойти что-то невероятное, можно встретить свой айсберг. И иногда каждая несущественная мелочь нашей жизни может привести к какому-то финалу — и это тоже очень интересно. Мы придумали сначала название "Титаник". Нам это броское название понравилось. Потом, когда мы начали рассуждать на эту тему, мы нашли какие-то крутые смыслы, что да, "Титаник" — это наша жизнь, это в принципе жизнь. И каждое любое действие — это "Титаник": ты потерял кошелек — это "Титаник", ты проспал — это "Титаник". Мы нашли какие-то очень классные в этом смысле штуки для себя".

Алексей Поляков, актер:

"Мне кажется, что мы не сегодня, мы всегда как бы на "Титанике". "Титаник" — это комедия о конце, ведь мы, когда рождаемся, сразу идем к концу, просто этот путь может быть коротким или долгим. Поэтому мы все так или иначе на "Титанике". И мы все сталкиваемся со своими айсбергами рано или поздно. Это не то, что про сегодняшний день — это про любой день".

Дата: 18 июня

Место: СТД РФ "На Страстном" (Страстной бульвар, 8А)

Сбор гостей: 19:00

Начало спектакля: 20:00

Возрастной ценз: 12+

Продолжительность спектакля: 1,5 часа без антракта

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