К Дню памяти и скорби: "Сын полка" в Московском Молодёжном театре

В Московском Молодёжном театре 22 июня состоится премьера "Сын полка".
Автор — Валентин Катаев
Режиссер-постановщик — Семён Спесивцев
Проникновенная драматичная история мальчика-сироты Вани Солнцева, который после долгих скитаний и мытарств в тылу врага попал к артиллерийским разведчикам, с легкой руки которых и стал сыном полка.
Ваня-"Пастушок" за короткое время переживает массу разных приключений: сбегает от провожатого при отправке в тыл, ходит вместе с разведчиками за линию фронта, попадает в руки гитлеровцев, чудом оказывается спасенным, знакомится с людьми батареи Енакиева, и сам начинает осваивать науку воина-артиллериста…
Таких, как Ваня Солнцев, сейчас называют "дети войны", а сколько похожих судеб преподнесли нам события последних лет…
В постановке использованы музыка и песни времен Великой Отечественной войны.
В главных ролях:
Начало: 22 июня 2024 г. в 18:00
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