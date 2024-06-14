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К Дню памяти и скорби: "Сын полка" в Московском Молодёжном театре

Культура

В Московском Молодёжном театре 22 июня состоится премьера "Сын полка".

К Дню памяти и скорби: "Сын полка" в Московском Молодёжном театре
Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра

Автор — Валентин Катаев

Режиссер-постановщик — Семён Спесивцев

Проникновенная драматичная история мальчика-сироты Вани Солнцева, который после долгих скитаний и мытарств в тылу врага попал к артиллерийским разведчикам, с легкой руки которых и стал сыном полка.

Ваня-"Пастушок" за короткое время переживает массу разных приключений: сбегает от провожатого при отправке в тыл, ходит вместе с разведчиками за линию фронта, попадает в руки гитлеровцев, чудом оказывается спасенным, знакомится с людьми батареи Енакиева, и сам начинает осваивать науку воина-артиллериста…

Таких, как Ваня Солнцев, сейчас называют "дети войны", а сколько похожих судеб преподнесли нам события последних лет…

В постановке использованы музыка и песни времен Великой Отечественной войны.

В главных ролях:

  • Ваня Солнцев — воспитанник студии Игорь Яблоков;
  • капитан Енакиев — Станислав Никулин;
  • капитан Ахунбаев — Рауль Таев;
  • ефрейтор Биденко — Валерий Бушуев-Надыршин.

Начало: 22 июня 2024 г. в 18:00

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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