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Выставка в Новой Третьяковке: "Стена и Слово. Русский монастырь на границе с небом"

4:22
Культура

18 июня в Новой Третьяковке на Крымском Валу открывается выставка "Стена и Слово. Русский монастырь на границе с небом".

Выставка в Новой Третьяковке: "Стена и Слово. Русский монастырь на границе с небом"
Фото: commons.wikimedia.org by Vladimir Nesterenko is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Авторы — режиссер Эдуард Бояков и фотохудожник Михаил Розанов — представляют литературно-художественный проект, посвященный феномену русского монастыря, поиску его логоса, попытке пробиться к сердцевине важнейшего для нашей цивилизации явления.

Выставка организована Русским художественным союзом совместно с корпорацией "Синергия".

10 действующих православных монастырей на территории России предстают в строгой последовательности, отвечающей авторскому замыслу, связанному как с изобразительным рядом, так и с поиском вербальной формулы русского монастырства.

Идея реализована в единстве литературной и изобразительной концепций. Для каждого монастыря определено сутевое понятие, отражающее уникальность его функции. 10 ключевых слов — как 10 фундаментов, на которых зиждется обитель. Литературное исследование монастыря, в котором история, летопись, особенности архитектуры и функционирования обители складываются в целостный вербальный образ, не отделимо от изображения. Каждая обитель предстает в монохроме. Здесь нет интерьеров — только фасады. Территории безлюдны, съемка произведена в определенное время года — то, в которое монастырь наиболее явно проявляет свою суть.

Эдуард Бояков, соавтор:

Русский монастырь — не только и не столько памятник или артефакт. Это духовный и антропологический рубеж между горним и бренным, между небом и землей — отсюда подзаголовок: "Русский монастырь на границе с небом". Граница здесь — ключевое слово. Монохромность отражает этот смысл. Слова, определяющие суть обители — не культурологические свойства, а антропологическая норма, к которой должен стремиться каждый — что монах, что мирянин. Каждый из нас должен стремиться стяжать праведность, ценить знание, находить в своей жизни место для подвига. Эти десять монастырей и слов — словно десять психологических типов, десять духовно-геополитических заповедей.

Михаил Розанов, соавтор:

Эдуард Бояков предложил выявить разные векторы развития монастыря — и я искал эти векторы через архитектуру и природу. Почти год мы ездили, выбирая для каждого объекта время года. Поэтому какие-то обители запечатлены зимой, какие-то летом. Но это не отражается в цвете. Цвет я не люблю — он отвлекает от главной мысли. Все снимки выполнены в монохроме.

Важным принципом было — снимать монастыри без людей. Это специальная концепция. Наша задача была запечатлеть вечность.

Каждый монастырь предъявлен девятью изображениями: один панорамный вид, далее — отдельные части фасада, вписанные в природный ландшафт. Линии, архитектурные детали, графика стеновых конструкций рифмуются с графикой горизонта, парящими облаками, незримым, но ощутимым движением воздуха.

Последовательность изображений и текстов строго выверена. Равно как не случаен маршрут выставки — это не рандомная череда монастырей, это движение от свойства к свойству. И потому малоизвестные обители тут соседствуют с "мировыми звездами" — такова композиционная идея выставки: монастыри открывают свои тайны в определенном порядке, погружая посетителя в законы русского логоса.

Вадим Лобов, президент корпорации "Синергия":

Во многих странах и городах есть характерная архитектурная особенность, узнаваемый стиль. В России одна из таких специфик — это монастыри, которые еще на заре появления многих русских поселений становились центрами градостроения, цивилизации, влияли на мировоззрение людей, которые жили поблизости или селились рядом. Для нас "Стена и слово" — это важный духовный проект и вклад в здоровый консерватизм, смысл которого заключается в бережном отношении к своим корням.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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