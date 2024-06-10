"Свет и тьма в каждом": в театре "Модерн" покажут спектакль Юрия Грымова "Иуда?"

В театре "Модерн" 15 июня покажут премьеру уходящего сезона

2:42 Your browser does not support the audio element. Культура

"Тема выбора, быть с Христом или Антихристом, звучит сейчас как никогда актуально".

Юрий Грымов Фото: Пресс-служба театра Модерн by Юлия Мешкова

15 июня в театре "Модерн" состоится показ одной из важнейших премьер уходящего сезона, спектакля Юрия Грымова "Иуда?" по пьесе Александра Шишова.

Со времен евангельских событий человечество не знает большего позора, чем навлёк на себя Иуда Искариот. История о том, как один из ближайших учеников Христа за тридцать серебреников предал своего Учителя, известна даже тем, кто никогда не держал в руках Библию. Но у внимательно читавших евангельский рассказ неизбежно возникают многочисленные вопросы. Возникли они и у создателей спектакля.

Герои постановки пытаются докопаться до мотивов поступка Иуды Искариота. Он собирал деньги, которые жертвовали последователи Иисуса, деревянный ящик всегда находился при нём. Уже по этой причине довольно сомнительно, что его могли прельстить 30 серебреников, якобы обещанные за то, чтобы он указал на Иисуса римским стражникам. Создатели спектакля отметают такую банальную версию и строят свою, не претендуя при этом на истину в последней инстанции. Театр Грымова не дает ответов, театр побуждает зрителя задать важные вопросы самим себе: "Не предаю ли я Бога ежедневно и ежечасно так же, как все остальные апостолы вслед за поцелуем Иуды в Гефсиманском лесу предали Иисуса? Никто из них не вступился за учителя".

Это третья, завершающая, часть трилогии режиссёра Юрия Грымова "Антихрист и Христос".

"В нашем третьем спектакле мы говорим о выборе уйти от Христа, предать его, — говорит Юрий Грымов. — Это попытка разобраться, сознательный это выбор или нет. Эти темы, на мой взгляд, крайне злободневны, они отзываются в каждом из нас, кем бы ты ни был, какое бы положение в обществе ни занимал. А почему в названии спектакля "Иуда" знак вопроса — вы поймете, посмотрев спектакль".

По словам Юрия Грымова, для лучшего осмысления третьей части трилогии "Антихрист и Христос" сначала стоит посмотреть две первые постановки — "Петр I" и "Леонардо". Тогда картина будет более объемной.

Режиссёр: Юрий Грымов

В ролях:

Лев Смирнов,

Богдан Щукин,

Александр Борисов,

Юрий Анпилогов,

Алексей Багдасаров,

Вадим Пинский,

Марианна Канивец,

Валерия Королева

и др.