Театр "Модерн" покажет спектакль о жизни и творчестве Леонардо да Винчи

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14 июня в театре "Модерн" состоится спектакль Юрия Грымова "Леонардо". Это вторая часть сценической трилогии "Антихрист и Христос" ("Пётр", "Леонардо", "Иуда?").

Фото: Пресс-служба театра Модерн

Пьесу написал драматург Александр Шишов по мотивам романа Дмитрия Мережковского "Воскресшие боги. Леонардо да Винчи".

Постановка Юрия Грымова — это историческая хроника, художественное осмысление и философские размышления о феномене эпохи Возрождения, трагедии человеческого духа и тонкой грани между Добром и Злом — как в одном человеке могут уживаться и Христос, и Антихрист.

На два с половиной часа зритель переносится в Италию конца 15 — начала 16ого веков. Милан, Флоренция, Рим. Время, когда правит самый воинственный в истории католической церкви папа — Юлий II. Когда религиозный фанатик Савонарола разводит свой "костёр тщеславия" и сжигает произведения искусства. Когда буйствуют чума и "французская болезнь". Смрад и мракобесие. И на фоне этого ужаса происходит чудо. Ренессанс. Творят Рафаэль и Микеланджело. Леонардо да Винчи пишет свои великие произведения — "Тайную вечерю" и "Мону Лизу". И всё это происходит на глазах у зрителей.

ЮРИЙ ГРЫМОВ: "В спектакле "Леонардо" мы попытаемся погрузить зрителя в атмосферу созидания, вместе с великими мастерами эпохи прожить рождение подлинных произведений искусства".

Леонардо в исполнении Дмитрия Бозина красив и пластичен, "не от мира сего". Он гений, но какой-то не добрый. Никто и ничто не должно отвлекать его от творчества и научных изысканий. Богоподобный человек и Антихрист в одном лице.

Лиза Джоконда, её любовь и смерть, конфликт Леонардо с Микеланджело, Рафаэль, Зароастр, герцог Моро, Король Франциск, дама с горностаем и даже русские иконописцы — спектакль насыщен героями и событиями.

В атмосферу Средневековья помогают погрузиться великолепная музыка и костюмы того времени, которые в деталях воспроизвела художник Ирэна Белоусова.

Режиссёр: Юрий Грымов

В ролях:

Дмитрий Бозин,

Юрий Анпилогов,

Жанна Чирва,

Алексей Багдасаров,

Александр Толмачёв,

Богдан Щукин,

Мария Орлова,

Маина Чижевская

и другие.