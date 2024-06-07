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Семейную комедию о "Чужом ребёнке" покажут в Театре на Трубной

1:10
Культура

15 и 16 июня в Театре на Трубной представят спектакль "Чужой ребенок".

Семейную комедию о "Чужом ребёнке" покажут в Театре на Трубной
Фото: Пресс-служба Театра на Трубной

Постановка режиссёра Романа Самгина по пьесе Василия Шкваркина — комедийная история, сохранившая в себе глубокие смыслы: здесь поднимаются вечные проблемы отцов и детей, человеческих отношений и есть место для размышлений о настоящей любви.

Маня всегда мечтала выступить на большой сцене. Когда ей выпал такой шанс, она стала задаваться вопросом, как достоверно сыграть характерную роль, если у нее в жизни все спокойно? Желание понять драматичную судьбу своей героини вышло из-под контроля. В один день спокойная жизнь Мани превратилась в испытание, точнее сказать в целый мир, где правят сплетни и интриги. Не будем раскрывать всех тайн, но скажем одно — причиной тому "чужой ребенок".

В ролях:

  • Олег Кассин,
  • Юлия Сулес,
  • Екатерина Лисицына,
  • Александр Сеппиус,
  • Анастасия Акатова,
  • Александр Асланян,
  • Арсений Ветров,
  • Семён Лопатин,
  • Александр Овчинников,
  • Елизавета Карякина

и другие.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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