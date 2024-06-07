Семейную комедию о "Чужом ребёнке" покажут в Театре на Трубной

1:10 Your browser does not support the audio element. Культура

15 и 16 июня в Театре на Трубной представят спектакль "Чужой ребенок".

Фото: Пресс-служба Театра на Трубной

Постановка режиссёра Романа Самгина по пьесе Василия Шкваркина — комедийная история, сохранившая в себе глубокие смыслы: здесь поднимаются вечные проблемы отцов и детей, человеческих отношений и есть место для размышлений о настоящей любви.

Маня всегда мечтала выступить на большой сцене. Когда ей выпал такой шанс, она стала задаваться вопросом, как достоверно сыграть характерную роль, если у нее в жизни все спокойно? Желание понять драматичную судьбу своей героини вышло из-под контроля. В один день спокойная жизнь Мани превратилась в испытание, точнее сказать в целый мир, где правят сплетни и интриги. Не будем раскрывать всех тайн, но скажем одно — причиной тому "чужой ребенок".

В ролях:

Олег Кассин,

Юлия Сулес,

Екатерина Лисицына,

Александр Сеппиус,

Анастасия Акатова,

Александр Асланян,

Арсений Ветров,

Семён Лопатин,

Александр Овчинников,

Елизавета Карякина

и другие.