LA’ТЕАТР Вадима Дубровицкого даст уникальный спектакль "Он.Она"

11 июня в театре Маска LA'ТЕАТР Вадима Дубровицкого даст уникальный спектакль.

Фото: Пресс-служба LA`ТЕАТРА Вадима Дубровицкого

"Он.Она" — это стильная и современная любовная история, рассказанная через музыку Станислава Беляева, по совместительству автором пьесы и артистом постановки. Жанр спектакля определяется режиссером, Дмитрием Волковым, как драма-мюзикл: зрителей ждёт не просто светлая, юморная, мелодичная история любви, а настоящая драма, полная глубоких чувств и серьезных размышлений.

Он. Она. Две жизни. Одна любовь. Дождливый вечер. Опустевший бар. Коктейль "одиночество на двоих", который они разопьют и, наконец, поговорят о своём прошлом, от которого безуспешно пытались бежать. Возможно ли убежать от любви? Исполнительница главной женской роли, Галина Безрук, называет этот спектакль "терапией", придя на которую, ты волей-неволей увидишь себя: свои мысли и страхи, задашься вопросами, услышишь ответы и, быть может, откроешь новое в себе.

Станислав Беляев, автор пьесы, создатель музыкального ряда, актёр спектакля:

"Спектакль, действительно, обладает терапевтическим эффектом. Значительное время на репетициях мы посвящали проговариванию собственных психологических проблем, личных междоусобиц. Это есть и в текстах, и в смыслах это заложено. Очень здорово, что это так считывается, потому что мы много говорили именно про терапию, самоанализ".

Дмитрий Волков, режиссер спектакля:

"Наша идея изначально была в совмещении жанра мюзикла с серьезным драматическим существованием, это редко удаётся. Ещё на уровне сценария нужно было придумать сцены и максимально наполнить их драматическим существованием. Идеологически это мне показалось очень интересным. Мы не знали тогда, где это будет поставлено, не было площадки, просто идея — я, Стас и Галя. Мы стали встречаться, долго работали над пьесой, обсуждали, думали по задачам, о чем мы хотим рассказать? То, что получилось, создано из наших нервных клеток, это весь наш собственный жизненный опыт. Есть такой момент, я услышал это от одного психолога, и мы это вставили в спектакль: если два человека не могут быть счастливы по-отдельности, они никогда не смогут быть счастливы вместе".

Галина Безрук, актриса, исполнительница главной роли:

"Да, любовь. Эта тема не устаревает, она просто не может устареть. Как мне кажется, иногда очень важно посмотреть со стороны на проблемы других пар, чтобы понять, что и в твоей они могут быть. Разобраться, есть ли возможность с ними бороться или пора уже друг друга отпустить, чтобы не "доразрушить" до конца. Моя героиня, Лиза, совершенная мне противоположность. Она явно бунтарка. В какой-то момент Лиза принимает решение изменить свою жизнь на 180 градусов и никогда, никогда не возвращаться к прошлому. Однако волею судьбы их снова сводят. В одном баре. В один дождливый вечер. Два человека, когда-то самых близких, попробуют "расставить точки над и".

У каждого человека есть та самая любовь, которую он будет помнить всю жизнь. "Он. Она" — лирическое музыкальное представление, которое захватывает вас снова и снова в круговорот этого чувства и не отпускает, пока актеры не выйдут на поклон.

Создатели спектакля:

Режиссер: Дмитрий Волков

Композитор: Станислав Беляев

Сценограф: Мария Мелешко

Артисты:

Она — Галина Безрук

Он — Станислав Беляев

Гость — Дмитрий Волков

Дата и время: 11 июня, 19:00

Место: Театр "Маска", Комсомольский просп., 28

Дата премьеры: 17 марта 2023 г.

Ссылка на страницу спектакля