Влюблённые теперь безумные: в Театре на Трубной покажут спектакль по пьесе Лопе де Вега

7 и 8 июня в Театре на Трубной покажут спектакль "Безумные влюбленные". Постановка по пьесе Лопе де Вега — история о безудержной любви в комедийном жанре.
В центре событий Фениса, влюбленная в своего соседа, красавца Люсиндо. Однако юноше нравится другая дама — статная Херарда. Она играет с чувствами молодого ухажера и заставляет добиваться своей любви. Тем временем к Фенисе сватается отец Люсиндо, неуклюжий старик Бернардо.
Любовные треугольники в спектакле превращаются в любовные квадраты, и разобраться, кому с кем суждено быть становится чем-то невероятным…
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и другие.
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