В Московском Молодёжном театре в день рождения Пушкина покажут "Евгения Онегина"

6 июня, в день рождения Солнца русской поэзии Александра Пушкина, в Московском Молодежном театре под руководством Вячеслава Спесивцева состоится чрезвычайно интересный и весьма необычный спектакль.
В рамках Международного культурно-образовательного проекта Московского Молодежного театра под руководством Вячеслава Спесивцева состоится постановка бессмертного романа Александра Сергеевича Пушкина "Евгений Онегин".
В главных ролях наряду с профессиональными актерами театра на сцену выйдут актеры-студенты МГЛУ.
Актеры-иностранцы играют героев Пушкинского шедевра на русском языке!
Вы увидите актеров-иностранцев из
Авторы культурно-образовательного проекта — Народный артист России профессор Вячеслав Спесивцев и режиссер Семен Спесивцев.
Основное назначение проекта —
Проект реализуется совместно с Московским Государственным Лингвистическим Университетом.
Начало спектакля в 19:00.
Возрастное ограничение: 12+
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