В Московском Молодёжном театре в день рождения Пушкина покажут "Евгения Онегина"

1:23 Your browser does not support the audio element. Культура

6 июня, в день рождения Солнца русской поэзии Александра Пушкина, в Московском Молодежном театре под руководством Вячеслава Спесивцева состоится чрезвычайно интересный и весьма необычный спектакль.

В рамках Международного культурно-образовательного проекта Московского Молодежного театра под руководством Вячеслава Спесивцева состоится постановка бессмертного романа Александра Сергеевича Пушкина "Евгений Онегин".

В главных ролях наряду с профессиональными актерами театра на сцену выйдут актеры-студенты МГЛУ.

Актеры-иностранцы играют героев Пушкинского шедевра на русском языке!

Вы увидите актеров-иностранцев из

Греции,

КНР,

Экваториальной Гвинеи,

Индии,

Мали,

Таджикистана

и Киргизии.

Авторы культурно-образовательного проекта — Народный артист России профессор Вячеслав Спесивцев и режиссер Семен Спесивцев.

Основное назначение проекта —

популяризация русского языка как языка межнационального общения;

развитие интереса к русскому литературному наследию.

Проект реализуется совместно с Московским Государственным Лингвистическим Университетом.

Начало спектакля в 19:00.

Возрастное ограничение: 12+

Проект "Пушкинская карта"