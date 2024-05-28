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Песня о взятии Суворовым Измаила покорила жюри фестиваля "Молодые таланты Отечества"

1:39
Культура

Ансамбль МГУТУ имени К. Г. Разумовского "Казачья станица" стал победителем VIII Московского международного фестиваля детского и молодежного творчества "Молодые таланты Отечества", посвященного 315-летию победы Петра I в Полтавской битве, 80-летию освобождения Ленинграда, Крыма и Севастополя. Музыкальный коллектив выступил в Московском Доме ветеранов войн и Вооруженных сил на заключительном гала-концерте.

Песня о взятии Суворовым Измаила покорила жюри фестиваля "Молодые таланты Отечества"
Фото: commons.wikimedia.org by Денис Горицкий is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Артисты "Казачьей станицы" успешно прошли заочный и очный этапы фестиваля, в которых приняли участие 2000 коллективов и солистов. Ансамбль исполнил песню "Ой, ночи темны" и стал лауреатом I степени, победителем в номинации "Ансамблевое пение".

По словам руководителя Виктора Артемьева, жюри под председательством народного артиста России Василия Овсянникова отметило казачий колорит, вокальную слаженность и профессионализм исполнения.

Виктор Артьемьев:

— Особенно был отмечен выбор произведения — песни о взятии Суворовым Измаила, в которой звучат слова: "За Русь, за веру, за Отечество!", что полностью отражает суть фестиваля.

Фестиваль проводился во исполнение Указа №568 от 31 июля 2023 года Президента РФ Путина В. В. "О подготовке и проведении празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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