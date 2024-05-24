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Анна Якунина сыграет премьеру несмотря на недавнюю операцию

1:59
Культура

На прошлой неделе Анна Якунина была экстренно госпитализирована и перенесла операцию по удалению аппендицита. В связи с этим администрация LA'Театра Вадима Дубровицкого была вынуждена перенести премьеру спектакля "Две дамочки в сторону севера" с Еленой Ксенофонтовой и Анной Якуниной в главных ролях, которая должна была состояться 15 мая.

Анна Якунина сыграет премьеру несмотря на недавнюю операцию
Фото: Пресс-служба LA`ТЕАТРА Вадима Дубровицкого

Анна Якунина рассказала о своем самочувствии, и выразила благодарность врачам, которые ее спасли: "Спасибо главному врачу клиники "Центравиамед" Климовой Валерии Владимировне, хирургу, который меня оперировал, Мельникову Андрею Александровичу и генеральному директору клиники, Николаевой Диане Александровне, которая на мой крик: "я умираю", возразила: "не позволю!". Здесь меня спасли. Благодарю весь персонал, сестричек, которые держали за руку и не отходили ночью. Мне было очень плохо, но вот, прошло буквально семь дней, и я уже на ногах, готовлюсь играть премьеру 31 мая".

"Мы все, участники этого спектакля, переволновались за здоровье Ани Якуниной, чудесной, красивой, суперпрофессиональной, а главное, как выяснилось, очень мужественной. За несколько минут до операции она говорила, что обязательно сыграет. Наивная, думала, что сможет выйти на сцену даже 15 мая только прооперировавшись… Я очень рад, что Анечка вышла из больницы, поправляется. Мы уже репетируем и 31 мая, даст Бог, будем играть премьеру", — рассказал режиссер спектакля, художественный руководитель LA`Театра Вадим Дубровицкий.

Премьера спектакля LA'Театра Вадима Дубровицкого по пьесе французского драматурга Пьера Нота "Две дамочки в сторону севера" состоится на сцене Театра Эстрады 31 мая.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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