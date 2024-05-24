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"Комедия о театре": театр может быть совсем другим

1:17
Культура

Флагманский спектакль квартета "Заячий стон" "Комедия о театре" перевернет ваше представление о том, каким может быть театр.

"Комедия о театре": театр может быть совсем другим
Фото: zayachiyston.ru by Заячий стон is licensed under Public domain

Если при слове "театр" вы невольно морщитесь и вспоминаете скучные постановки на 3 часа, расслабьтесь — театр может быть совсем другим!

"Комедия о театре" — это не спектакль в привычном смысле: здесь нет главного героя и сюжета. Спектакль состоит из скетчей, в которых актёры приземляют театральные жанры и смеются над клише. Здесь будет всё: цензура, реклама, труп, российская эстрада и даже импровизация.

Алексей Поляков, актер проекта "Заячий стон":

"Наш стиль, это экспериментальный стиль, в том смысле, что, когда мы придумываем спектакли, у нас нет чёткого плана. Мы понимаем, на какую тему мы хотим крикнуть. И этот спектакль — это крик о том, какой театр вообще есть. Мы не критикуем, какой-то театр, мы препарируем какое искусство у нас есть в России”.

Даты и время: 27 мая и 27 июня в 20:00

Место: СТД РФ "На Страстном" (Страстной бульвар, 8А)

Ссылка на страницу спектакля

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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