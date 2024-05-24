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Дивный новый мир Юрия Грымова покажут в театре "Модерн"

1:27
Культура

31 мая в Московском драматическом театре "Модерн" покажут мировой бестселлер, спектакль по книге Олдоса Хаксли "О дивный новый мир".

Дивный новый мир Юрия Грымова покажут в театре "Модерн"
Фото: Пресс-служба театра Модерн

Юрий Грымов представляет свой режиссерский взгляд на знаменитый роман-антиутопию. Перед зрителями разворачивается история об идеальном обществе, где люди не знают забот и печалей, а жизнь каждого состоит из сплошных удовольствий. В этом "дивном новом мире" искусство и наука ничего не значат, человечеством управляют технологии. Здесь никто не жаждет свободы…Никто, кроме Дикаря. Он не согласен жить по таким правилам! Он хочет любить, испытывать душевную боль, он жаждет свободы греха и свободы раскаяния. Выбор прост: выжить, но сделаться неживым при жизни. Или умереть, но… умереть живым!

Яркий, масштабный спектакль "О дивный новый мир" — это великолепные костюмы и декорации, завораживающая музыка и глубокие диалоги.

"Модерн" стал первым российским театром, получившим права на постановку мирового бестселлера Олдоса Хаксли.

Режиссёр: Юрий Грымов.

В главных ролях:

  • Анна Каменкова,
  • Игорь Яцко,
  • Александр Толмачёв,
  • Сергей Аронин,
  • Маина Чижевская,
  • Алексей Багдасаров,
  • Роман Зубрилин,
  • Мария Кондратова

и др.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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