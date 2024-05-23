Тётка Чарлея приезжает из Бразилии, где живут дикие обезьяны! В Театре на Трубной

30 и 31 мая в Театре на Трубной пройдет спектакль "Тётка Чарлея". Многие знают эту историю по фильму "Здравствуйте, я ваша тетя!".

Фото: Пресс-служба Театра на Трубной

На сцене Театра на Трубной пьеса Брэндона Томаса заиграла новыми красками. Чарли и Джек ожидают приезда тети Чарли, ведь только она может убедить Стэфана Спетлайга выдать его воспитанниц замуж! Все идет по плану, пока Тетка не сообщает об отмене своего приезда… Тогда в ход вступает безумный план! Чарли и Джек просят друга предстать в образе той самой знаменитой тети из Бразилии. Кажется, мир Бабса не станет прежним…

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