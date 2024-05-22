На сцене театра "Маска" покажут "Скупого" с Леонидом Якубовичем

25 мая на сцене театра "Маска" состоится спектакль "Скупой" с авторской редакцией Леонид Якубовича: "Стало современнее, живее".

Фото: Пресс-служба Нового театра

Пьесе великого французского комедиографа 350 лет, а она не теряет своей актуальности — ведь конфликт отцов и детей — это вечная тема. Тем более, что Новый Театр придал современное звучание классической истории. Главную роль в спектакле играет народный артист России Леонид Якубович! Любимый всеми, щедрый, остроумный Леонид Якубович в роли скупца Гарпагона — жадины, который держит своих детей в черном теле, а сам хочет жениться на юной девушке. Это что-то удивительное. Но самое удивительное, что Леонид Якубович написал для своего героя четыре оригинальных монолога. И таким образом выступил соавтором Мольера. Благодаря этим монологам Гарпагон стал совсем другим — в спектакле Нового Театра он предстает философом, интеллектуалом, человеком глубоким, неординарным, вызывающим сочувствие и понимание.

Леонид Якубович, исполнитель главной роли:

При обсуждении "Скупого" с Эдуардом Бояковым у него возникла идея, что Гарпагон к финалу пьесы становится "лучше". Я пытался понять, что он имеет в виду под словом "лучше". И в конце концов это "лучше" превратилось в то, что Гарпагон просто иной. Другой. Не такой, как кажется. Это превращение не могло резко произойти в финале — оно должно быть мотивировано. Я написал четыре монолога для своего героя, зная к какому финалу иду. И тогда стало ясно, что и весь стиль разговора надо менять. Существующие переводы — подстрочники, формальный перевод с французского языка на русский. Нет литературной обработки, которая переводила бы текст неформально. То есть с философии французов на философию русских. И я стал кое-где менять текст, литературно обрабатывать вещи, которые мог себе позволить. Стало чуть современнее, живее.

Валентин Клементьев, режиссер-постановщик:

Наш расчет был на то, что мы попытаемся выдержать события, отношения персонажей, историю, сюжет, идеи на том уровне смыслов, который был заложен автором. При этом не станем стараться воссоздать музейный экспонат, а посмотрим на пьесу, которой 350 лет, из сегодняшнего дня. И монологи, написанные Леонидом Якубовичем, этому способствуют. Мы воспроизводим подсознание героя, его мотивацию так, как мы это понимаем. Не переписываем смыслы в силу их "неактуальности" или "непонятности" для современного человека, а пытаемся их понять.

На сцене выстроен очень красивый интерьер: зрители видят библиотеку богатого парижского особняка эпохи Просвещения. Чего здесь только нет: фолианты, лестница, бюсты, портреты, в том числе и самого Мольера.

А в кресле, похожем на трон, восседает хозяин дома — Гарпагон, которого боятся его близкие, что не помешает им в конце концов его обхитрить. В спектакле играют замечательные артисты — острохарактерная Евдокия Германова и эксцентричный Сергей Габриэлян. Их сцены — образец комедийности и юмора. Костюмы Виктории Севрюковой, стилизующие куртуазную моду XVII века — игра в мольеровский театр, легкая и ироничная.

Молодые артисты существуют в классической стилистике, где чувства немного преувеличены, пластика изысканна до вычурности, а мимика выразительна, как в комиксе. Сюжет, как водится в классической комедии, запутан, полон мистификаций и обманов. А решает все кульминационное появление народного артиста Валентина Клементьева, который спускается к действующим лицам буквально с небес…

В роли Гарпагона — народный артист России Леонид Якубович.

Режиссер: Валентин Клементьев.

В ролях:

Евдокия Германова,

Сергей Габриэлян,

Дарья Дуженкова

и др.

Продолжительность: 3 часа с антрактом

Возрастной ценз: 12+

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Билеты: от 5000 до 10 000