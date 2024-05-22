Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Круговая подтяжка лица: метод возвращения молодости
Как правильно планировать время для ванны после физических нагрузок
Прокурор попросил для актрисы Рамили Хисамовой 11 лет колонии
Рассказываем об очень ценном тюльпане
Как приготовить фруктовый джем в домашних условиях
Лера Кудрявцева раскритиковала Катю Гордон: абьюзер и истеричка
Страховщики не хотят продавать каско на Mercedes e-class, BMW Х5 и Lada Granta
Что изменит смерть президента Ирана Раиси? Шокирующий прогноз
Максим Матвеев показал поклонникам фотографии своей мамы

На сцене театра "Маска" покажут "Скупого" с Леонидом Якубовичем

Культура

25 мая на сцене театра "Маска" состоится спектакль "Скупой" с авторской редакцией Леонид Якубовича: "Стало современнее, живее".

На сцене театра "Маска" покажут "Скупого" с Леонидом Якубовичем
Фото: Пресс-служба Нового театра

Пьесе великого французского комедиографа 350 лет, а она не теряет своей актуальности — ведь конфликт отцов и детей — это вечная тема. Тем более, что Новый Театр придал современное звучание классической истории. Главную роль в спектакле играет народный артист России Леонид Якубович! Любимый всеми, щедрый, остроумный Леонид Якубович в роли скупца Гарпагона — жадины, который держит своих детей в черном теле, а сам хочет жениться на юной девушке. Это что-то удивительное. Но самое удивительное, что Леонид Якубович написал для своего героя четыре оригинальных монолога. И таким образом выступил соавтором Мольера. Благодаря этим монологам Гарпагон стал совсем другим — в спектакле Нового Театра он предстает философом, интеллектуалом, человеком глубоким, неординарным, вызывающим сочувствие и понимание.

Леонид Якубович, исполнитель главной роли:

При обсуждении "Скупого" с Эдуардом Бояковым у него возникла идея, что Гарпагон к финалу пьесы становится "лучше". Я пытался понять, что он имеет в виду под словом "лучше". И в конце концов это "лучше" превратилось в то, что Гарпагон просто иной. Другой. Не такой, как кажется. Это превращение не могло резко произойти в финале — оно должно быть мотивировано. Я написал четыре монолога для своего героя, зная к какому финалу иду. И тогда стало ясно, что и весь стиль разговора надо менять. Существующие переводы — подстрочники, формальный перевод с французского языка на русский. Нет литературной обработки, которая переводила бы текст неформально. То есть с философии французов на философию русских. И я стал кое-где менять текст, литературно обрабатывать вещи, которые мог себе позволить. Стало чуть современнее, живее.

Валентин Клементьев, режиссер-постановщик:

Наш расчет был на то, что мы попытаемся выдержать события, отношения персонажей, историю, сюжет, идеи на том уровне смыслов, который был заложен автором. При этом не станем стараться воссоздать музейный экспонат, а посмотрим на пьесу, которой 350 лет, из сегодняшнего дня. И монологи, написанные Леонидом Якубовичем, этому способствуют. Мы воспроизводим подсознание героя, его мотивацию так, как мы это понимаем. Не переписываем смыслы в силу их "неактуальности" или "непонятности" для современного человека, а пытаемся их понять.

На сцене выстроен очень красивый интерьер: зрители видят библиотеку богатого парижского особняка эпохи Просвещения. Чего здесь только нет: фолианты, лестница, бюсты, портреты, в том числе и самого Мольера.

А в кресле, похожем на трон, восседает хозяин дома — Гарпагон, которого боятся его близкие, что не помешает им в конце концов его обхитрить. В спектакле играют замечательные артисты — острохарактерная Евдокия Германова и эксцентричный Сергей Габриэлян. Их сцены — образец комедийности и юмора. Костюмы Виктории Севрюковой, стилизующие куртуазную моду XVII века — игра в мольеровский театр, легкая и ироничная.

Молодые артисты существуют в классической стилистике, где чувства немного преувеличены, пластика изысканна до вычурности, а мимика выразительна, как в комиксе. Сюжет, как водится в классической комедии, запутан, полон мистификаций и обманов. А решает все кульминационное появление народного артиста Валентина Клементьева, который спускается к действующим лицам буквально с небес…

В роли Гарпагона — народный артист России Леонид Якубович.

Режиссер: Валентин Клементьев.

В ролях:

  • Евдокия Германова,
  • Сергей Габриэлян,
  • Дарья Дуженкова

и др.

Продолжительность: 3 часа с антрактом

Возрастной ценз: 12+

Ссылка на страничку спектакля

Билеты: от 5000 до 10 000

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Готовы целоваться и обниматься целый день: эти породы собак официально несут звание самых ласковых

Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.

Кинологи назвали самые ласковые породы собак
Этот совет изменит цвет гортензии
Чем поливать гортензию, чтобы она изменила свой цвет
Ксения Собчак оценила фото юной актрисы Анны Пересильд: "Хотела бы я такой выпускной"
Названы самые преданные породы собак: надежные товарищи и верные друзья
"Оперативная линия": если будет команда, то БПЛА США собьют над морем Олег Володин "Нехорошее лето Киева". Такер Карлсон поговорил с основателем ЧВК Blackwater Дмитрий Плотников Союзники, которых США защищают от МУС, не имеют права выйти из-под опеки Любовь Степушова
Верка Сердючка рассчитывает на возвращение в Россию
Когда лучше поливать огурцы и помидоры: утром или вечером
Не узнать: Бьянка потрясла сеть своим преображением после потери 32 кг
Не узнать: Бьянка потрясла сеть своим преображением после потери 32 кг
Последние материалы
Как приготовить фруктовый джем в домашних условиях
Лера Кудрявцева раскритиковала Катю Гордон: абьюзер и истеричка
Страховщики не хотят продавать каско на Mercedes e-class, BMW Х5 и Lada Granta
Что изменит смерть президента Ирана Раиси? Шокирующий прогноз
Максим Матвеев показал поклонникам фотографии своей мамы
"Оперативная линия": если будет команда, то БПЛА США собьют над морем
Кинологи рассказали о "собачьих глазах"
Владислав Жемчугов: к ковиду нужно просто быть готовыми
Зрители остались недовольны игрой Полины Гагариной в "Красных линиях"
Перхоть, сухость и шелушение кожи могут возникнуть из-за жёсткой воды
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников