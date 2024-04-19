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В Московском Молодёжном Театре покажут "Добрые дела маленькой Бабы-Яги"

1:34
Культура

28 апреля в Московском Молодёжном Театре покажут спектакль Вячеслава Спесивцева "Добрые дела маленькой Бабы-Яги".

В Московском Молодёжном Театре покажут "Добрые дела маленькой Бабы-Яги"
Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра

"Добрые дела Бабы-Яги" — детский интерактивный спектакль из цикла "Сказки народов мира". На этот раз молодой режиссер Василий Спесивцев обратился к сокровищнице немецких сказок.

Постановка получилась удивительно красочной, смешной и очень обаятельной, если так можно сказать о спектакле. Исполнительница главной роли — Маленькой Бабы-Яги — актриса Юлия Бушуева-Надыршина блестяще справилась со своей задачей. Она своим зажигательным темпераментом с первого своего появления на сцене заставляет зрителя не просто ей сопереживать и сочувствовать, но и принимать самое активное участие в действии.

Потрясающе забавным выглядит квинтет ведьм, исполняющих "Ведьминский гимн" и устраивающих зажигательные пляски на горе Блогсберг. А еще вас, наш любимый зритель, ждет встреча с говорящим ученым Вороном Абрахазом, побываете на состязании стрелков и… Впрочем, вы все узнаете сами, сходив на наш спектакль. В одном только вас уверяем: скучно и неинтересно вам не будет!

В ролях:

  • Ю. Надыршина-Бушуева,
  • засл. арт. России Л. Бабаева,
  • Г. Спесивцева,
  • Р. Таев,
  • И. Мамукова,
  • Д. Арахчан

и другие.

Продолжительность — 1 час 10 минут.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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