Германия потребовала вернуть трофеи СССР

По окончанию Второй мировой войны Советский Союз конфисковал в качестве военных трофеев тысячи предметов культурной ценности, принадлежавших Германии.

В последние годы, что любопытно, Берлин настаивает на возвращении этих предметов современной Германии. Отметим, что в прошлом году, например, действующему немецкому правительству удалось добиться желаемого — несколько военных трофеев СССР Российская Федерация Германии все же вернула.

И вот Берлин вновь заговорил о необходимости вернуть в Германию утерянные ею предметы культурной ценности. Так, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Германии. Российская сторона же заявила, что говорить о возвращении военных трофеев Советского Союза можно будет говорить лишь тогда, когда Москва окончательно наладит политический диалог с Берлином.

Отметим, что среди предметов культурной ценности Германии, в данный момент находящихся в музеях России, числятся тысячи золотых украшений, клады и множество других разнообразных уникальных вещей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению главы Счетной палаты Российской Федерации Алексея Кудрина, Россия может кануть в лету также, как и Советский Союз. Чтобы этого не случилось, уверен Кудрин, необходимо обратить внимание на внутригосударственные проблемы, а не заниматься, как сегодня, лишь внешней политикой.

Фото: mil.ru

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