Ученые из Сибири обвинили создателей "Фантастических тварей" в плагиате советских фильмов

"Антиплагиатор" — комплекс программ, разработка учёных, — выявил множество сходств в сюжете блокбастера с произведениями Кира Булычёва про Алису Селезнёву.

Это обнаружили учёные Тувинского университета гуманитарных и прикладных исследований. Замдиректора университета Евгений Гарин заявил, что не удивлён этому, потому что первая часть "Фантастических тварей" на 90% имеет идентичный сюжет советского мультфильма "Тайна третьей планеты".

Вторая же часть "Фантастических тварей" повторяет как сюжетные повороты фильмов "Гостья из будущего" (1985 год) и "Лиловый шар" (1987 год), так и множество маленьких деталей. В качестве примера исследователь обращает внимание на синопсис фильмов: отрицательные персонажи, обладающие способностью менять внешность, стремятся к власти с помощью магических артефактов и поддержкой приспешников, в то время как положительные герои им противостоят. В советском кинофильме таким артефактом был миелофон, с помощью которого можно было читать мысли. В "Фантастических тварях" присутствует персонаж, умеющий читать мысли — волшебница Куинни.

Гораздо более показательным является пересечение мелких сюжетных деталей. Например, сцена побега Грин-де-Вальда из тюрьмы повторяет сцену преследования на флипперах вплоть до того, что один из персонажей падает в воду.