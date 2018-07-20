Роковой мягкий знак: В Харькове открыли памятник Гурченко с ошибками

В Харькове произошло знаменательное событие - открыли памятник Народной артистке СССР Людмиле Гурченко. Поистине красивый монумент, включающий в себя знаменитые образы артистки, омрачают грамматические ошибки в подписи.

Фото: соцсети

В композиции присутствует элемент, напоминающий скрученный бумажный свиток, на котором перечислены имена тех, кто принимал участие в создании памятника. В тексте допущены грамматические ошибки. Об этом сообщил депутат областного совета Дмитрий Булах на своей странице в facebook.

Так, написано "скулпьтурной композиции", вместо скульптурной. Также допущена ошибка в фамилии одного из благодетелей Владимира СкоробАгача.

При этом сам памятник - поистине украшение города. На постаменте представлены 15 героинь из 6 фильмов, в которых снялась Гурченко. Здесь есть как Леночка из "Карнавальной ночи", так и Раиса Захаровна из "Любовь и голуби". На самом верху памятника - статуя актрисы в элегантном платье и широкой шляпе.

Ранее "Правда.Ру" писала, Людмила Гурченко родилась 12 ноября 1935 года в Харькове, в 1958 году окончила ВГИК. В 1956 году на экраны вышла музыкальная комедия Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь", которая сделала ее знаменитой. Среди наиболее известных работ Гурченко - роли в фильмах "20 дней без войны", "Пять вечеров", "Любимая женщина механика Гаврилова", "Вокзал для двоих", "Любовь и голуби". Фильмография актрисы включает более 80 лент.

В ноябре 2010 года Людмила Гурченко отметила 75-летие. Накануне юбилея она сняла фильм "Пестрые сумерки", к которому сама написала музыку и сыграла в нем главную роль. До самого последнего времени актриса продолжала выступать на сцене и сниматься в клипах.

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