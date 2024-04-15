Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Турист захотел жениться на певице Наталье Ветлицкой и решил незаметно прокрасться к самолёту
Песков заявил, что в РФ обеспокоенны эскалацией на Ближнем Востоке
Трендовая обувь на позднюю весну 2024: пять пар, которые точно окупятся
Клубничное варенье с имбирём: вкусно, просто и быстро
Как окрас собаки влияет на хозяина
В Смоленской области местные жители обнаружили обломки самолёта-амфибии
Российские туристы начали отказываться от туров в Иран
На "Аэрофлоте" разрешат перевозить животных на соседнем пассажирском кресле
Неожиданные заболевания на отдыхе: как страховка может спасти отпуск

В Театре на Трубной покажут спектакль "Однажды"

1:01
Культура

21 и 22 апреля в Театре на Трубной представят спектакль "Однажды".

В Театре на Трубной покажут спектакль "Однажды"
Фото: Пресс-служба Театра на Трубной

Авторская постановка Розы Хайруллиной, Юлии Галкиной, Евгения Козлова рассказывает историю жизни Марины Дурново с писателем Даниилом Хармсом. В основе спектакля лежит пьеса Александра Углова — "Интервью", мотивы которой тонко переплетены со стихотворениями Хармса и музыкальными номерами. Искусство "без лишних" слов — так можно одним предложением описать концепцию новой постановки. Диалоги между персонажами Розы Хайруллиной и Евгения Козлова минимальны — да и нужны ли они в этой истории? Юлия Галкина в роли журналиста одновременно выступает как рассказчик и объединяет две временные эпохи.

Спектакль Розы Хайруллиной, Юлии Галкиной и Евгения Козлова — авторский взгляд на жизнь Марины Дурново, жены писателя Даниила Хармса. Это новое прочтение истории их отношений, которое оценят любители необычных форм исполнительского искусства.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Стало известно, сколько стоит выступление на корпоративе вдовы Михаила Круга и его сына

Также повысился гонорар сына шансонье.

Вдова Михаила Круга в три раза повысила гонорар за выступления
Историк моды Александр Васильев развеял миф о "немытой" Европе
Историк моды Александр Васильев высказался о "немытой" Европе: ванны — привилегия аристократов
Лепс вышел из себя на концерте в Костроме
Цветут до поздней осени: эти очаровательные цветы завоевали сердца садоводов
России конфликт между Израилем и Ираном выгоден, но не война между ними Любовь Степушова Готовится окружение Работино, в Славянске уничтожены первые французские наёмники Дмитрий Плотников TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Двойная польза: посадите рядом с луком эту культуру — избавите овощ от вредителя
Пора выкидывать и брать новую модель: эти породы собак вышли из моды и оказались на улице
Беременная участница "Дома-2" Алиана Устиненко вызвала хейт среди поклонников, после новостей о поле будущего ребенка
Беременная участница "Дома-2" Алиана Устиненко вызвала хейт среди поклонников, после новостей о поле будущего ребенка
Последние материалы
Красивые и популярные - антирринумы
ФРГ и Польша начали изучать сокращение мер поддержки беженцев с Украины
России конфликт между Израилем и Ираном выгоден, но не война между ними
Эскалация на Ближнем Востоке приведет к росту цен на нефть
Макрон сказал, что власти разработали запасные планы церемонии открытия Игр-2024
3 фильма, в которых отношение героя к даме сердца оставляет желать лучшего
The Sun пишет, что 52% исследуемых телефонов были сильно загрязнены микробами
Конфликт рабочих на стройплощадке в Москве произошёл из-за арматуры
Более 765 тысяч гостей посетили "Роза Хутор" в горнолыжном сезоне 2023/2024 годов
Макияж для офиса и мафиозных королев: все о популярных трендах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников