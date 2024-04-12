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В апреле в Театре на Трубной покажут "Красавца мужчину"

0:54
Культура

19 и 20 апреля в Театре на Трубной пройдет спектакль "Красавец мужчина".

В апреле в Театре на Трубной покажут "Красавца мужчину"
Фото: Пресс-служба Театра на Трубной

Островский написал пьесу "Красавец мужчина" в 1882 году: с того момента прошло почти 150 лет, но проблематика произведения до сих пор не теряет актуальность.

Главный герой сам не умеет любить и до тех пор не обращает внимания на женщину, пока она не обратила внимание на другого. Аполлон Окоемов — нарцисс и абьюзер, который видит в женщинах личную выгоду. В его сети "любви" попадает добрая сердцем и чистая душой девушка Зоя. Она готова отдать ему все приданое, всю любовь и даже свою честь. Только стоит ли Окоемов того?

В ролях:

  • Анастасия Акатова,
  • Родион Вьюшкин,
  • Джульетта Шабанова,
  • Елена Санаева,
  • Вадим Андреев,
  • Анатолий Шалухин,
  • Иван Мамонов

и другие.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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