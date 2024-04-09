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19 апреля театр "Модерн" сыграет семейную комедию "Масквичи"

1:58
Культура

19 апреля в старинном особняке на Спартаковской площади покажут добрую, семейную комедию режиссёра Юрия Грымова "Масквичи" (именно так, через букву "А", на старом московском диалекте).

19 апреля театр "Модерн" сыграет семейную комедию "Масквичи"
Фото: Пресс-служба театра Модерн

На сцене "Модерна" разворачивается невыдуманная история московской семьи, разделённой Атлантикой. А герои этой истории до боли знакомы всем и каждому — зритель обязательно узнает в них себя, своих детей или родителей.

Приезд пожилых родителей к дочерям - как стихийное бедствие: в первый же день в чужой стране умудряются устроить дебош, в одночасье рушат привычный уклад в семье, начинают задавать неудобные вопросы, лезут с непрошеными советами: не так одеты, не то едите, не там работаете, даже розетки им не те. Внук Лео едва говорит на русском языке. Старшая дочь — уже не Ася, а Ариэль, "как стиральный порошок". Муж Аси, выходец с Кубы, вообще ничего не понимает про этих странных людей из "Страны Советов", а они ничего не понимают про него. Конфликт поколений, вероисповеданий, идеологий неизбежен. Но именно эти неугомонные "масквичи" начинают объединять вокруг себя людей, ставших чужими в собственной семье, усаживают их за один стол, разжигают камин и вынуждают разговаривать друг с другом.

Автор пьесы Екатерина Брезгунова определила жанр как "драмедия" — драма плюс комедия. Но режиссёр Юрий Грымов сделал чистую комедию с мелодраматическим финалом, лёгкую и по-житейски мудрую.

В спектакле звучат великолепные песни в исполнении Валерия Ободзинского, Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы, "Машины времени" и Pink Floyd.

Режиссёр: Юрий Грымов.

В ролях:

  • Богдан Щукин,
  • Александр Борисов,
  • Валерия Королёва,
  • Марина Дианова,
  • Диллон Олойеде,
  • Ольга Богомазова,
  • Евгений Невар,
  • Мария Кондратова

и другие.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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