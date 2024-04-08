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17 апреля театр "Модерн" сыграет спектакль "Вероника решает" по роману Пауло Коэльо

2:12
Культура

"Тебя никто никогда не обнимал?…"

17 апреля театр "Модерн" сыграет спектакль "Вероника решает" по роману Пауло Коэльо
Фото: Пресс-служба театра Модерн by Полина Королева

17 апреля в Московском драматическом театре "Модерн" покажут премьеру сезона, спектакль Юрия Грымова "Вероника решает". За основу взят мировой бестселлер бразильского писателя Пауло Коэльо, его самый продаваемый роман "Вероника решает умереть".

По словам режиссера, договориться с Коэльо и получить права на постановку не составило труда и практически ничего не стоило театру финансово. По договоренности с Коэльо, Юрий Грымов несколько поменял канву повествования, ввел новых персонажей, но главный смысл произведения остался неизменным — нет ничего важнее и ценнее жизни.

В спектакле режиссер продолжает исследовать природу человека, погружая зрителей в захватывающую, пронзительную, сакральную историю о тайне жизни.

Как посмотреть в лицо собственным страхам и отчаянию? На что способна настоящая Любовь и Надежда? Возможно ли вновь поверить в свои силы и научиться доверять жизни? Трогательное произведение, местами философское размышление о человеческом существовании, местами — сеанс психотерапии. Комедия и драма, смех и слезы — всё, как в жизни.

"Для меня это самый жизнеутверждающий бестселлер Коэльо. Мы должны верить в свою жизненную силу. Нужно научиться ценить жизнь. Любовь и люди, которые нас окружают, помогут нам справиться с любыми трудностями". Юрий Грымов

По словам режиссера, в репертуаре "Модерна" это самый технически сложный спектакль для всех служб и цехов театра. "Вероника решает" — это буйство звука и света, уникальные по красоте костюмы и, как всегда у Грымова, много великолепной музыки — от "Лунной сонаты" до Scorpions и Status Quo.

Режиссер: Юрий Грымов.

В ролях:

  • Анастасия Сычева,
  • Дмитрий Бозин (заслуженный артист РФ),
  • Надежда Меньшова,
  • Александр Борисов,
  • Жанна Чирва,
  • Роман Зубрилин,
  • Леонид Трегуб (заслуженный артист России),
  • Любовь Новак (заслуженная артистка РСФСР),
  • Мария Орлова,
  • Лев Смирнов,
  • Марианна Канивец,
  • Александр Жуков

и другие.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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