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В Театре на Трубной в апреле покажут спектакль "Женское счастье"

0:53
Культура

11 апреля в Театре на Трубной расскажут о "Женском счастье".

В Театре на Трубной в апреле покажут спектакль "Женское счастье"
Фото: Пресс-служба Театра на Трубной

В спектакле Театра на Трубной — женское счастье для Ляли — любимая работа и успешный успех. Одним словом — самореализация. Молодая, амбициозная девушка из провинции приезжает в Москву и становится ведущей на центральном телевидении. Счастье, правда! Или все-таки удача?

В спектакле нет привычной сцены: действие происходит в телевизионной студии, где есть несколько зон в зрительном зале.

Во время просмотра только благодаря музыкальному сопровождению группы 3D у вас вполне может возникнуть впечатление, что вы — часть этой истории.

В ролях:

  • Валерия Ланская,
  • Олег Царев,
  • Иван Мамонов,
  • Сухраб Хайлобеков,
  • Александр Сеппиус,
  • Мария Раевская,
  • Анастасия Марчук,
  • Виктория Крючкова,
  • Арсений Ветров,
  • Богдан Витряк.
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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