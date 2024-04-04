В Театре на Трубной в апреле покажут спектакль "Женское счастье"

0:53 Your browser does not support the audio element. Культура

11 апреля в Театре на Трубной расскажут о "Женском счастье".

Фото: Пресс-служба Театра на Трубной

В спектакле Театра на Трубной — женское счастье для Ляли — любимая работа и успешный успех. Одним словом — самореализация. Молодая, амбициозная девушка из провинции приезжает в Москву и становится ведущей на центральном телевидении. Счастье, правда! Или все-таки удача?

В спектакле нет привычной сцены: действие происходит в телевизионной студии, где есть несколько зон в зрительном зале.

Во время просмотра только благодаря музыкальному сопровождению группы 3D у вас вполне может возникнуть впечатление, что вы — часть этой истории.

В ролях: