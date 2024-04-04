В Театре на Трубной в апреле покажут спектакль "Женское счастье"

11 апреля в Театре на Трубной расскажут о "Женском счастье".
В спектакле Театра на Трубной — женское счастье для Ляли — любимая работа и успешный успех. Одним словом — самореализация. Молодая, амбициозная девушка из провинции приезжает в Москву и становится ведущей на центральном телевидении. Счастье, правда! Или все-таки удача?
В спектакле нет привычной сцены: действие происходит в телевизионной студии, где есть несколько зон в зрительном зале.
Во время просмотра только благодаря музыкальному сопровождению группы 3D у вас вполне может возникнуть впечатление, что вы — часть этой истории.
В ролях:
Справиться с муравьями поможет одно простое изобретение.