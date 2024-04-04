В Новом Театре больше нет никаких морозов — пришла весна и растопила все льды, включая "морозные названия"

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Сказка о Морозко стала в Новом Театре весенней

Культура

7 и 21 апреля в 12:00 в Новом Театре состоится спектакль для всей семьи, в котором старинная сказка о царевиче Морозко рассказана на новый современный лад, теперь играют в новой весенней редакции с новым названием "Весна - и точка!".

Сказка о Морозко стала в Новом Театре весенней
Фото: Пресс-служба Нового театра

Царевич Морозко молод и красив. 500 лет он сохраняет свою молодость, однако это не делает его счастливым: царевич мечтает о счастье и любви, грезит о встрече с прекрасной девушкой… Он знает, что именно тогда произойдет чудо, и в вечно холодное ледяное царство придет весна, солнце и любовь!

А в это время три юные девицы тоже мечтают о счастье. Но лишь одна из них — Аленка — под счастьем подразумевает искреннюю любовь. Две другие не столь романтичны: одна хочет власти, другая — статуса и престижа.

Волшебный бал устраивает ежегодно царевич. У каждого гостя — магическая снежинка на ладони: совпадут снежинки в танце у партнеров — вот вам и жених с невестой…

Зрители — большие и маленькие — погружаются в историю как участники событий. Спектакль — иммерсивный, а это значит, что гости, разделенные на небольшие группы, перемещаются по роскошным залам старинной усадьбы под руководством веселых скоморохов-рэперов.

В финале все встретятся в театральном зале, чтобы узнать, как завершатся невероятные приключения героев. Ведь в этой истории есть все, что должно быть в сказке: коварство и раскаянье, подвиг и предательство, счастливый случай и чудесные превращения. Здесь добро побеждает, зло наказано, злодеи прощены, любовь торжествует, но главное (барабанная дробь!!!!) — приходит ВЕСНА — И ТОЧКА!

Правит Морозко в стране холодов,
Растают снега, коль он встретит любовь.
Сюжет нашей сказки мифологичен,
Довольно историчен, и местами логичен.

Три девушки ждут от Морозко взаимности,
Две по расчету, одна по невинности.
Регина, Виктория или Аленка?
Которая из трех Морозкина девчонка?

Злой Анфисы падчерица
или родная дочка?
Найдете ответ —
придет Весна. И точка.

Продолжительность: 1 час 10 минут без антракта

Ссылка на страницу спектакля

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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