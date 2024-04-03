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В Московском Молодежном Театре премьера — спектакль "Мёртвые души"

1:48
Культура

4 и 25 апреля в Московском Молодежном Театре покажут спектакль "Мертвые души".

В Московском Молодежном Театре премьера — спектакль "Мёртвые души"
Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра

Поэма "Мертвые души" стала одним из ярчайших образцов русской классики. Поэму Гоголя неоднократно ставили на сцене, снимали на кинопленку, читали по радио… Пожалуй, из всех самая необычная и интересная — постановка "Мёртвых душ" Народного артиста России Вячеслава Спесивцева. Спектакль-водевиль, где режиссер использовал песни маэстро Вертинского, увлекает зрителя тотчас, как только поднимется занавес, и не отпускает до той поры, пока занавес опустится. А как легко узнаются в героях Гоголя наши современники! Пронырливый, бесконечно меняющий маски Чичиков, веселая вдова Коробочка, гуляка со вздорным характером Ноздрёв, витающий в облаках прожектер Манилов, жадина-говядина Плюшкин, воротила с медвежьей хваткой Собакевич… Прообразы этих гоголевских героев и по сей день нет-нет, да мелькнут на экране телевизора, они до сих пор живут среди нас.

Зрителям запомнится этот спектакль еще и потому, что он интерактивный, и на какое-то время любой из сидящих в зале может почувствовать себя со-творцом Гоголя, со-творцом режиссера и актеров.

В главных ролях:

  • Чичиков — артист Станислав Никулин
  • Коробочка — засл. арт. России Людмила Бабаева
  • Плюшкин — артист Рауль Таев
  • Собакевич — артист Василий Спесивцев
  • Ноздрёв — артист Антон Горюнов
  • Манилов — артист В. Бушуев-Надыршин
  • Манилова — артистка И. Мамукова
  • Невеста Чичикова — Д. Арахчан

В остальных ролях артисты театра и студенты курса профессора В. С. Спесивцева.

Спектакль идёт 1 час 40 минут без антракта

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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