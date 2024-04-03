В Московском Молодежном Театре премьера — спектакль "Мёртвые души"

4 и 25 апреля в Московском Молодежном Театре покажут спектакль "Мертвые души".
Поэма "Мертвые души" стала одним из ярчайших образцов русской классики. Поэму Гоголя неоднократно ставили на сцене, снимали на кинопленку, читали по радио… Пожалуй, из всех самая необычная и интересная — постановка "Мёртвых душ" Народного артиста России Вячеслава Спесивцева. Спектакль-водевиль, где режиссер использовал песни маэстро Вертинского, увлекает зрителя тотчас, как только поднимется занавес, и не отпускает до той поры, пока занавес опустится. А как легко узнаются в героях Гоголя наши современники! Пронырливый, бесконечно меняющий маски Чичиков, веселая вдова Коробочка, гуляка со вздорным характером Ноздрёв, витающий в облаках прожектер Манилов, жадина-говядина Плюшкин, воротила с медвежьей хваткой Собакевич… Прообразы этих гоголевских героев и по сей день нет-нет, да мелькнут на экране телевизора, они до сих пор живут среди нас.
Зрителям запомнится этот спектакль еще и потому, что он интерактивный, и на какое-то время любой из сидящих в зале может почувствовать себя со-творцом Гоголя, со-творцом режиссера и актеров.
В главных ролях:
В остальных ролях артисты театра и студенты курса профессора В. С. Спесивцева.
Спектакль идёт 1 час 40 минут без антракта
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