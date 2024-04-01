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В Московском Молодежном Театре покажут спектакль "451 градус по Фаренгейту"

1:53
Культура

Бредбери еще в 1953 году в своём знаменитом романе "451 градус по Фаренгейту" предвидел будущее, в котором мы живем сегодня, когда человек расчеловечивается, теряет нравственный, моральный духовный облик, теряет умение и желание думать, чувствовать, созидать и помнить.

В Московском Молодежном Театре покажут спектакль "451 градус по Фаренгейту"
Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра

В мире ближайшего будущего живет пожарный Монтаг, главной задачей которого является сжигание книг. Культура в упадке повсеместно, книги авторов, мнение которых расходится с мнением власть предержащих, запрещают и уничтожают, сжигают, а горят книги при температуре 451 градус по Фаренгейту — этот факт вошел в название произведения Бредбери.

Спектакль, как пожарный колокол, как тревожный набат, предупреждает зрителя: не поддавайтесь на хитроумные уловки и сладкоголосую ложь тех, кто говорит, что человеку вовсе не обязательно читать, что знания только портят жизнь и доставляют сплошные неудобства. Необразованный, темный человек легко становится игрушкой в чужих руках, быстро превращается в раба, о чем нам необходимо помнить.

Спектакль "451 градус по Фаренгейту", рассказывающий о серьезных проблемах общества, между тем создан его авторами и исполнителями в форме, напоминающей комиксы. Динамичная, пронизанная музыкальными номерами постановка с потрясающей игрой актеров не оставит равнодушным даже самого предвзятого зрителя.

В оформлении спектакля использована альтернативная рок-музыка.

В главных ролях:

  • Рауль Таев,
  • Валерий Бушуев-Надыршин,
  • Алексей Иванюк,
  • Галина Спесивцева,
  • Юлия Надыршина-Бушуева,
  • Ирина Мамукова,
  • Диана Арахчан,
  • Данила Дзыгар,
  • Сабина Умраева

и другие.

Продолжительность: 1 час 45 минут

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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