В Московском Молодежном Театре покажут спектакль "451 градус по Фаренгейту"

1:53 Your browser does not support the audio element. Культура

Бредбери еще в 1953 году в своём знаменитом романе "451 градус по Фаренгейту" предвидел будущее, в котором мы живем сегодня, когда человек расчеловечивается, теряет нравственный, моральный духовный облик, теряет умение и желание думать, чувствовать, созидать и помнить.

Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра

В мире ближайшего будущего живет пожарный Монтаг, главной задачей которого является сжигание книг. Культура в упадке повсеместно, книги авторов, мнение которых расходится с мнением власть предержащих, запрещают и уничтожают, сжигают, а горят книги при температуре 451 градус по Фаренгейту — этот факт вошел в название произведения Бредбери.

Спектакль, как пожарный колокол, как тревожный набат, предупреждает зрителя: не поддавайтесь на хитроумные уловки и сладкоголосую ложь тех, кто говорит, что человеку вовсе не обязательно читать, что знания только портят жизнь и доставляют сплошные неудобства. Необразованный, темный человек легко становится игрушкой в чужих руках, быстро превращается в раба, о чем нам необходимо помнить.

Спектакль "451 градус по Фаренгейту", рассказывающий о серьезных проблемах общества, между тем создан его авторами и исполнителями в форме, напоминающей комиксы. Динамичная, пронизанная музыкальными номерами постановка с потрясающей игрой актеров не оставит равнодушным даже самого предвзятого зрителя.

В оформлении спектакля использована альтернативная рок-музыка.

В главных ролях:

Рауль Таев,

Валерий Бушуев-Надыршин,

Алексей Иванюк,

Галина Спесивцева,

Юлия Надыршина-Бушуева,

Ирина Мамукова,

Диана Арахчан,

Данила Дзыгар,

Сабина Умраева

и другие.

Продолжительность: 1 час 45 минут