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Стало известно, когда состоится отмененный из-за теракта концерт Валерии в Москве

Певица Валерия отказалась проводить концерт-трибьют в Москве после теракта

0:52
Культура

Певица Валерия в своем Telegram-канале сообщила о переносе трибьют-концерта в Москве.

Певица Валерия отказалась проводить концерт-трибьют в Москве после теракта
Фото: youtube.com by канал valeriyaofficial is licensed under public domain

Масштабное шоу, приуроченное к ее дню рождения, должно было состояться 17 апреля на сцене Live arena. Теперь же концерт пройдет 8 октября. Известно, что все ранее приобретенные билеты, будут действительными.

Валерия пояснила, что такое решение было принято на фоне трагических событий, произошедших в концертном зале "Крокус Сити Холл" 22 марта. Она поблагодарила зрителей за понимание.

Певица Валерия стала одной из тех артистов, которые записали альбом из популярных песен Муслима Магомаева. Известно, что все средства от прослушивания пластинки будут отправлены на помощь пострадавшим при теракте.

Ранее стали известны подробности вечера певца-инвалида, погибшего при теракте в "Крокусе".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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