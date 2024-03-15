Худрук Театра сатиры скончался в больнице в возрасте 89 лет

Александр Ширвиндт скончался в возрасте 89 лет

0:15 Your browser does not support the audio element. Культура

Александр Ширвиндт - художественный руководитель Театра сатиры и народный артист РФ умер.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По имеющейся информации от ТАСС, худрук умер в больнице. Об этом сообщает актер Сергей Газаров.

Ширвиндту было 89 лет.