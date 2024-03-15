В Театре на Трубной в апреле состоится премьера спектакля по пьес Огилви

1:07 Your browser does not support the audio element. Культура

5 и 6 апреля в Театре на Трубной состоится премьера спектакля "Мой дом — твой дом" по пьесе Иана Огилви.

Фото: Пресс-служба Театра на Трубной

Постановка в жанре криминальной комедии станет режиссерским дебютом заслуженного артиста РФ, артиста Театра на Трубной — Ивана Мамонова.

Как вы поступите, если обнаружите в шкафу шокирующую находку?

Представьте: ваша семья отправляется на отдых, который, как вы предполагаете, должен стать идеальным. Однако, планы рушатся, когда вы неожиданно оказываетесь в самом центре загадочного детектива.

Благодаря чувству юмора, взаимной поддержке и мужеству наши герои находят в себе силы преодолеть все трудности. А вы смогли бы?

Спектакль "Мой дом — твой дом" обязательно придется по душе всем любителям приключений и детективных историй. Он наглядно показывает, как неожиданные обстоятельства могут превратить ваш отдых в захватывающее приключение, полное юмора и комических ситуаций.

Режиссёр спектакля: Иван Мамонов.

Художественное руководство проектом: Дмитрий Астрахан, Илья Макаров.