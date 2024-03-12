Ушедшая в монастырь актриса Галина Яцкина умерла на 80-м году жизни

Звезда советского кино Галина Яцкина скончалась после ухода в монастырь в 79 лет

1:07 Your browser does not support the audio element. Культура

Советская актриса Галина Яцкина скончалась на 80-м году жизни. Об этом протоиерей Василий Гелеван написал в своем Telegram-канале.

Фото: nostalgiatv.ru by телеканал Ностальгия is licensed under public domain

Незадолго до смерти звезда советского кино приняла постриг в схиму.

"Сегодня отошла ко Господу Заслуженная артистка РСФСР Галина Ивановна Яцкина", — написал он и попросил молитв для новопреставленной Схимонахине Веры.

Галина Яцкина родилась в 1944 году в Махачкале. Образование получила в Театральном училище им. Б. Щукина. Стала первой в истории кино СССР женщиной-кандидатом наук. Прославилась ролями в таких картинах, как "Уроки французского", "Женщины", "Слово для защиты". В 1980 году получила звание Заслуженной артистки РСФСР.

Сообщалось, что актриса ушла в монастырь, чтобы обрести внутренний покой. Сама она говорила, что иногда "была слишком горячей", а вера подарила ей смирение и терпение.

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