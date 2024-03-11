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"Вероника решает…": театр "Модерн" представил свою версию романа Пауло Коэльо

Культура

"Тебя никто никогда не обнимал?…"

"Вероника решает…": театр "Модерн" представил свою версию романа Пауло Коэльо
Фото: Пресс-служба театра Модерн

13 марта в Московском драматическом театре "Модерн" состоится очередной показ нового спектакля Юрия Грымова "Вероника решает". Премьера состоялась 7 марта. За основу взят мировой бестселлер бразильского писателя Пауло Коэльо, его самый продаваемый роман "Вероника решает умереть".

По словам режиссера, договориться с Коэльо и получить права на постановку не составило труда и практически ничего не стоило театру финансово. По договоренности с Коэльо, Юрий Грымов несколько поменял канву повествования, ввел новых персонажей, но главный смысл произведения остался неизменным — нет ничего важнее и ценнее жизни.

В спектакле режиссер продолжает исследовать природу человека, погружая зрителей в захватывающую, пронзительную, сакральную историю о тайне жизни.

Как посмотреть в лицо собственным страхам и отчаянию? На что способна настоящая Любовь и Надежда? Возможно ли вновь поверить в свои силы и научиться доверять жизни? Трогательное произведение, местами философское размышление о человеческом существовании, местами — сеанс психотерапии. Комедия и драма, смех и слезы — всё, как в жизни.

"Для меня это самый жизнеутверждающий бестселлер Коэльо. Мы должны верить в свою жизненную силу. Нужно научиться ценить жизнь. Любовь и люди, которые нас окружают, помогут нам справиться с любыми трудностями". Юрий Грымов

По словам режиссера, в репертуаре "Модерна" это самый технически сложный спектакль для всех служб и цехов театра. "Вероника решает" — это буйство звука и света, уникальные по красоте костюмы и, как всегда у Грымова, много великолепной музыки — от "Лунной сонаты" до Scorpions и Status Quo.

Ближайшие показы: 4 и 17 апреля.

Режиссер: Юрий Грымов.

В ролях:

  • Анастасия Сычева,
  • Дмитрий Бозин (заслуженный артист РФ),
  • Надежда Меньшова,
  • Александр Борисов,
  • Жанна Чирва,
  • Роман Зубрилин,
  • Леонид Трегуб (заслуженный артист России),
  • Любовь Новак (заслуженная артистка РСФСР),
  • Мария Орлова,
  • Лев Смирнов,
  • Марианна Канивец,
  • Александр Жуков

и другие.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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