"Вероника решает…": театр "Модерн" представил свою версию романа Пауло Коэльо

"Тебя никто никогда не обнимал?…"Фото: Пресс-служба театра Модерн
13 марта в Московском драматическом театре "Модерн" состоится очередной показ нового спектакля Юрия Грымова "Вероника решает". Премьера состоялась 7 марта. За основу взят мировой бестселлер бразильского писателя Пауло Коэльо, его самый продаваемый роман "Вероника решает умереть".
По словам режиссера, договориться с Коэльо и получить права на постановку не составило труда и практически ничего не стоило театру финансово. По договоренности с Коэльо, Юрий Грымов несколько поменял канву повествования, ввел новых персонажей, но главный смысл произведения остался неизменным — нет ничего важнее и ценнее жизни.
В спектакле режиссер продолжает исследовать природу человека, погружая зрителей в захватывающую, пронзительную, сакральную историю о тайне жизни.
Как посмотреть в лицо собственным страхам и отчаянию? На что способна настоящая Любовь и Надежда? Возможно ли вновь поверить в свои силы и научиться доверять жизни? Трогательное произведение, местами философское размышление о человеческом существовании, местами — сеанс психотерапии. Комедия и драма, смех и слезы — всё, как в жизни.
"Для меня это самый жизнеутверждающий бестселлер Коэльо. Мы должны верить в свою жизненную силу. Нужно научиться ценить жизнь. Любовь и люди, которые нас окружают, помогут нам справиться с любыми трудностями". Юрий Грымов
По словам режиссера, в репертуаре "Модерна" это самый технически сложный спектакль для всех служб и цехов театра. "Вероника решает" — это буйство звука и света, уникальные по красоте костюмы и, как всегда у Грымова, много великолепной музыки — от "Лунной сонаты" до Scorpions и Status Quo.
Ближайшие показы: 4 и 17 апреля.
Режиссер: Юрий Грымов.
В ролях:
и другие.
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