Василий Ливанов назвал ничтожествами коллег-эмигрантов

Василий Ливанов охарактеризовал Хаматову* и Смольянинова*

1:28 Your browser does not support the audio element. Культура

Василий Ливанов резко высказался о бывших коллегах — актёрах Чулпан Хаматовой* и Артуре Смольянинове* в интервью журналистам"Аргументы и факты".

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Смольянинова* он назвал подонком и подлецом за его ненависть к России и готовность принять гражданство Украины и служить Зеленскому. Василий Ливанов вспомнил своё военное детство и подчеркнул, что наша страна и сейчас борется с фашизмом.

Также он нелицеприятно высказался о Чулпан Хаматовой*, которая неоднократно высказывалась о том, что ей стыдно считать себя русской. Её заявления Ливанов назвал "бредом сумасшедшей". Артист уверен, что в здравом уме невозможно "отменить родину", отказаться от связи с родной землёй. По его мнению, жить без связи с родиной, с памятью предков — невозможно, как для растения жить без корней.

Василий Ливанов —народный артист РСФСР. Всенародную любовь он снискал после блестящего исполнения роли Шерлока Холмса м фильме "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Его образ был признан эталонным даже в Великобритании. Однако несмотря на возможные почести, которые бы ему оказали в случае осуждения политики России, Василий Ливанов однозначно поддерживает нынешний курс государства во внешней и внутренней политике.

*Чулпан Хаматова и Артур Смольянинов признаны иноагентами, а Смольянинов и террористом, экстремистом.