Василий Ливанов назвал ничтожествами коллег-эмигрантов

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Василий Ливанов охарактеризовал Хаматову* и Смольянинова*

1:28
Культура

Василий Ливанов резко высказался о бывших коллегах — актёрах Чулпан Хаматовой* и Артуре Смольянинове* в интервью журналистам"Аргументы и факты".

Василий Ливанов охарактеризовал Хаматову* и Смольянинова*
Фото: Wikipedia by Kremlin.ru is licensed under CC BY 4.0

Смольянинова* он назвал подонком и подлецом за его ненависть к России и готовность принять гражданство Украины и служить Зеленскому. Василий Ливанов вспомнил своё военное детство и подчеркнул, что наша страна и сейчас борется с фашизмом.

Также он нелицеприятно высказался о Чулпан Хаматовой*, которая неоднократно высказывалась о том, что ей стыдно считать себя русской. Её заявления Ливанов назвал "бредом сумасшедшей". Артист уверен, что в здравом уме невозможно "отменить родину", отказаться от связи с родной землёй. По его мнению, жить без связи с родиной, с памятью предков — невозможно, как для растения жить без корней.

Василий Ливанов —народный артист РСФСР. Всенародную любовь он снискал после блестящего исполнения роли Шерлока Холмса м фильме "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Его образ был признан эталонным даже в Великобритании. Однако несмотря на возможные почести, которые бы ему оказали в случае осуждения политики России, Василий Ливанов однозначно поддерживает нынешний курс государства во внешней и внутренней политике. 

*Чулпан Хаматова и Артур Смольянинов признаны иноагентами, а Смольянинов и террористом, экстремистом. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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