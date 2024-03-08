Сарик Андреасян раскрыл подробности съемок фильма "Онегин"

Сарик Андреасян готовился к съемках фильма "Онегин" пять лет

Режиссер Сарик Андреасян в беседе с NEWS.RU признался, что потратил на подготовку к съемкам фильма "Онегин" пять лет.

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Он заказал исследование о том, каким бы зрители хотели видеть "Евгения Онегина".

"Самое важное, что говорили опрошенные: будьте бережны к классике. Наша команда подошла к съемкам фильма весьма консервативно, потому что мы хотели уберечь свое достояние", — заверил Андреасян.

Постановщик ответил и критику того, что актеры, сыгравшие главные роли, в жизни намного старше своих персонажей. Андреасян напомнил, что шоураннерам важнее профессионализм артистов, нежели их возраст.

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