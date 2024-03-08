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Сарик Андреасян раскрыл подробности съемок фильма "Онегин"

Сарик Андреасян готовился к съемках фильма "Онегин" пять лет

Культура

Режиссер Сарик Андреасян в беседе с NEWS.RU признался, что потратил на подготовку к съемкам фильма "Онегин" пять лет.

Сарик Андреасян готовился к съемках фильма "Онегин" пять лет
Фото: youtube.com by канал Мадонна Мур is licensed under public domain

Он заказал исследование о том, каким бы зрители хотели видеть "Евгения Онегина".

"Самое важное, что говорили опрошенные: будьте бережны к классике. Наша команда подошла к съемкам фильма весьма консервативно, потому что мы хотели уберечь свое достояние", — заверил Андреасян.

Постановщик ответил и критику того, что актеры, сыгравшие главные роли, в жизни намного старше своих персонажей. Андреасян напомнил, что шоураннерам важнее профессионализм артистов, нежели их возраст.

Ранее Филипп Киркоров появился на телеэкранах в золотом костюме.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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