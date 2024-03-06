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Скончалась Пигкассо, самое успешное животное в мире живописи

Свинья-живописец скончалась от хронического ревматоидного артрита

1:02
Культура

О потере в мире искусства сообщили сегодня международные СМИ: в возрасте 8 лет скончалась от хронического ревматоидного артрита свинья-художник по кличке Пигкассо, знаменитая своими абстрактными картинами, на продаже которых она заработала более 1 миллиона долларов. 

Свинья-живописец скончалась от хронического ревматоидного артрита
Фото: Wikimedia Commons by Mundo raro is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Владелица арт-сенсации, южноафриканская активистка за права животных Джоанн Лефсон спасла Пигкассо от смерти на скотобойне в 2016 году. Первая выставка прошла в Кейптауне два года спустя, а затем работы Пигкассо отправились в Великобританию, Китай и Европу. В 2021 году картина "Свободный и дикий" была продана за рекордные 20 тысяч долларов - максимальную выручку, когда-либо заработанную художником в зверином обличье за всю историю арт-индустрии.

Работы Пигкассо есть в коллекциях актеров Джорджа Клуни и Эда Вествика, а также теннисиста Рафаэля Надаля.

Последняя картина Пигкассо называлась "Бурные овации".

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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