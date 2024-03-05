В Театре на Трубной впервые покажут спектакль "Однажды"

12 марта в Театре на Трубной впервые представят спектакль "Однажды".
Это постановка Розы Хайруллиной, Юлии Галкиной и Евгения Козлова — авторский взгляд на жизнь Марины Дурново, жены писателя Даниила Хармса. Это новое прочтение истории отношений Дурново и Хармса, которое оценят любители необычных форм исполнительского искусства.
Авторы о спектакле:
Он увидел ее, она увидела его: встретились, познакомились, поженились, прожили 6 лет.
Что это было за 6 лет?
Она любила. Он, возможно, тоже. Но, может быть, мы здесь что-то путаем… Жизнь у них была "как на 7 небе". Но здесь мы возможно тоже что-то путаем…
Однажды он ей сказал: "Не старайся казаться сильной, если хочешь плакать — плачь. Если хочешь танцевать, то танцуй так, как будто тебя никто не видит. Если хочешь петь, той пой так, как будто тебя никто не слышит. Если ты живешь, превращай жизнь в жизнь!".
Хотя здесь — возможно мы что-то тоже путаем.
Хармс + Дурново = Однажды
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