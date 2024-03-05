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В Театре на Трубной впервые покажут спектакль "Однажды"

1:05
Культура

12 марта в Театре на Трубной впервые представят спектакль "Однажды".

В Театре на Трубной впервые покажут спектакль "Однажды"
Фото: Пресс-служба Театра на Трубной

Это постановка Розы Хайруллиной, Юлии Галкиной и Евгения Козлова — авторский взгляд на жизнь Марины Дурново, жены писателя Даниила Хармса. Это новое прочтение истории отношений Дурново и Хармса, которое оценят любители необычных форм исполнительского искусства.

Авторы о спектакле:

Он увидел ее, она увидела его: встретились, познакомились, поженились, прожили 6 лет.

Что это было за 6 лет?

Она любила. Он, возможно, тоже. Но, может быть, мы здесь что-то путаем… Жизнь у них была "как на 7 небе". Но здесь мы возможно тоже что-то путаем…

Однажды он ей сказал: "Не старайся казаться сильной, если хочешь плакать — плачь. Если хочешь танцевать, то танцуй так, как будто тебя никто не видит. Если хочешь петь, той пой так, как будто тебя никто не слышит. Если ты живешь, превращай жизнь в жизнь!".

Хотя здесь — возможно мы что-то тоже путаем.

Хармс + Дурново = Однажды

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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