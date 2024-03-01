В Новом Театре завершился просветительский проект "Стена и слово. Русский монастырь на границе с небом"

7:10 Your browser does not support the audio element. Культура

С 16 января по 27 февраля 2024 года в Новом Театре с огромным успехом прошел цикл из 16 лекций, посвященных десяти действующим русским монастырям.

Фото: Пресс-служба Нового театра by Михаил Розанов

Адресованный детской и взрослой аудитории, цикл стал продолжением масштабного проекта, реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, в который входит издание литературно-художественного альбома "СТЕНА И СЛОВО. Русский монастырь на границе с небом" Эдуарда Боякова и Михаила Розанова (при участии фонда "Свете Тихий" и Русского художественного союза), а также выставка из входящих в альбом 30 фоторабот, экспонируемая в Новом Театре. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

5 лекций для детей, 11 лекций для взрослых были прочитаны известными деятелями театра, учеными, священнослужителями. Каждая встреча со слушателями стала знакомством с одним из действующих русских монастырей, обладающим уникальной историей, местоположением, миссией.

Художественный руководитель Нового Театра Эдуард Бояков открыл программу лектория своим сообщением, в котором изложил концепцию проекта. Тему он сформулировал следующим образом: "Русский монастырь как антропологический и культурный феномен".

Эдуард Бояков:

Мы задавали себе вопросы, что такое русский монастырь. И даем на него свой ответ, в котором вовсе не претендуем на то, что нашими устами глаголит истина. Это путь к тому, чтобы разобраться в важнейшем феномене православной обители. Каждый из монастырей, которые представлены в альбоме "СТЕНА И СЛОВО. Русский монастырь на границе с небом" уникален. И каждому из них определена особая историческая миссия: царство, праведность, знание, аскеза, переход, политика, рубеж, воинство, тайны, подвиг.

Эти лаконичные и емкие определения стали частью заголовков лекций, которые прошли при полных аншлагах в залах Нового Театра.

В программе лектория прозвучали следующие выступления:

"Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь. Подвиг". Лектор — Сергей Дебижев, кинорежиссер, автор более 30 фильмов, в том числе документальной ленты "Святой Архипелаг" (Приз за лучший документальный фильм 44-го Московского международного кинофестиваля, 2022 год).

"Оптина пустынь. Знание". Лектор: монах Каллиник (Дмитриев). Пресс-секретарь монастыря Оптина пустынь. Прочитано два варианта лекции — для взрослых и для детей.

"Псково-Печерский монастырь. Рубеж". Лектор: диакон Димитрий Клыков, старший научный сотрудник Музея имени Андрея Рублева. Более тридцати лет занимается изучением древнерусской культуры и искусства, автор многочисленных лекций, проводимых Музеем имени Андрея Рублева. Участник экспедиций программы "Общее Дело" возрождения деревянных храмов русского Севера. Священнослужитель храма Воскресения Христова в Кадашах в Москве. Прочитано два варианта лекции — для взрослых и для детей.

"Верхотурский монастырь. Переход". Протоиерей Василий Гелеван, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках, также исполняющий пастырское служение в СИЗО № 1 (Москва).

"Посольский монастырь. Политика". Иеромонах Игнатий (Шестаков), специалист по истории и культуре Сербии, сотрудник церковно-научного центра "Православная энциклопедия", редактор сербскоязычной версии православного информационного интернет-портала Православие.Ru

"Кирилло-Белозерский монастырь. Аскеза". Лектор Михаил Тюренков, пресс-секретарь Всемирного Русского Народного Собора, историк русской консервативной мысли, деятель православного старообрядчества (единоверия) в лоне Русской Православной Церкви.

"Абалакский монастырь. Воинство". Лектор протоиерей Василий Гелеван.

"Кирилло-Белозерский монастырь. Аскеза". Лектор протоиерей Артемий Владимиров. Лекция для детей.

"Дивеево. Праведность". Лектор протоиерей Артемий Владимиров, профессор, заведующий кафедрой гомилетики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, заместитель декана факультета православной культуры Академии ракетных войск стратегического назначения.

"Дивеево. Праведность". Лектор Протоиерей Василий Гелеван. Лекция для детей.

"Костомаровский монастырь. Тайна". Лектор насельник Сретенского монастыря игумен Павел (Полуков)

"Троице-Сергиева Лавра. Царство-Государство". Лектор диакон Дмитрий Клыков.

"Троице-Сергиева Лавра. Царство-Государство". Лектор игумен Павел (Полуков). Лекция для детей.

Лекторий имел большой успех у публики. Несколько отзывов от слушателей:

Елена, 35 лет

Я привела на лекцию о Дивееве своих детей. Мы там бываем регулярно. И мне казалось, что я все знаю об этом месте, где совершается чудо. Но сегодня многое услышала впервые. И рассказ был прекрасным, доступным — дети слушали, затаив дыхание.

Игорь, 48 лет

Мы с женой пришли на лекцию о Соловецком монастыре, кое-что знали о том страшном лагере, который там был. Сколько загубленных душ! И вот оказывается — сколько и спасенных. После этой лекции захотелось побывать на Соловках, увидеть все своими глазами, почувствовать силу этого места, о котором рассказал режиссер Дебижев.

Ольга, 68 лет

Это уже третья моя лекция. Слушала про Оптину пустынь, про Троице-Сергиевскую Лавру. Туда езжу и внуков возила. Но про Костомаровский монастырь я вообще ничего не знала. Это было открытие.

Маша, 15 лет

Ужасно интересно. Это ведь не только про религию, это наша история. Сейчас историей России многие мои ровесники увлекаются. Мы с подругой послушали про Оптину пустынь. Мы сейчас по литературе проходим Достоевского. И было интересно узнать, что писатель провел какое-то время в этом монастыре…

Валентина, 64 года

Я пенсионерка. И мне не все доступно. Потому что все дорого. А здесь — подарок. Великолепная усадьба. Выставка замечательная — мне очень понравилось, что фотографии черно-белые. И, конечно, лекция про Верхотурский монастырь. Сказочный прямо! Я хочу сказать огромное спасибо тем, кто это организовал. Бог их наградит. Правда, правда!…

Подготовка и проведение лекций осуществляется при участии Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева и Сретенского монастыря.

Место: Новый Театр под руководством Эдуарда Боякова. Метро Лубянка, Усадьба Салтыковых-Чертковых, Мясницкая улица, 7.

Фото предоставлено пресс-службой Нового Театра