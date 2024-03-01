В Новом Театре завершился просветительский проект "Стена и слово. Русский монастырь на границе с небом"

С 16 января по 27 февраля 2024 года в Новом Театре с огромным успехом прошел цикл из 16 лекций, посвященных десяти действующим русским монастырям.
Адресованный детской и взрослой аудитории, цикл стал продолжением масштабного проекта, реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, в который входит издание литературно-художественного альбома "СТЕНА И СЛОВО. Русский монастырь на границе с небом" Эдуарда Боякова и Михаила Розанова (при участии фонда "Свете Тихий" и Русского художественного союза), а также выставка из входящих в альбом 30 фоторабот, экспонируемая в Новом Театре. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
5 лекций для детей, 11 лекций для взрослых были прочитаны известными деятелями театра, учеными, священнослужителями. Каждая встреча со слушателями стала знакомством с одним из действующих русских монастырей, обладающим уникальной историей, местоположением, миссией.
Художественный руководитель Нового Театра Эдуард Бояков открыл программу лектория своим сообщением, в котором изложил концепцию проекта. Тему он сформулировал следующим образом: "Русский монастырь как антропологический и культурный феномен".
Эдуард Бояков:
Мы задавали себе вопросы, что такое русский монастырь. И даем на него свой ответ, в котором вовсе не претендуем на то, что нашими устами глаголит истина. Это путь к тому, чтобы разобраться в важнейшем феномене православной обители. Каждый из монастырей, которые представлены в альбоме "СТЕНА И СЛОВО. Русский монастырь на границе с небом" уникален. И каждому из них определена особая историческая миссия: царство, праведность, знание, аскеза, переход, политика, рубеж, воинство, тайны, подвиг.
Эти лаконичные и емкие определения стали частью заголовков лекций, которые прошли при полных аншлагах в залах Нового Театра.
В программе лектория прозвучали следующие выступления:
Лекторий имел большой успех у публики. Несколько отзывов от слушателей:
Елена, 35 лет
Я привела на лекцию о Дивееве своих детей. Мы там бываем регулярно. И мне казалось, что я все знаю об этом месте, где совершается чудо. Но сегодня многое услышала впервые. И рассказ был прекрасным, доступным — дети слушали, затаив дыхание.
Игорь, 48 лет
Мы с женой пришли на лекцию о Соловецком монастыре, кое-что знали о том страшном лагере, который там был. Сколько загубленных душ! И вот оказывается — сколько и спасенных. После этой лекции захотелось побывать на Соловках, увидеть все своими глазами, почувствовать силу этого места, о котором рассказал режиссер Дебижев.
Ольга, 68 лет
Это уже третья моя лекция. Слушала про Оптину пустынь, про Троице-Сергиевскую Лавру. Туда езжу и внуков возила. Но про Костомаровский монастырь я вообще ничего не знала. Это было открытие.
Маша, 15 лет
Ужасно интересно. Это ведь не только про религию, это наша история. Сейчас историей России многие мои ровесники увлекаются. Мы с подругой послушали про Оптину пустынь. Мы сейчас по литературе проходим Достоевского. И было интересно узнать, что писатель провел какое-то время в этом монастыре…
Валентина, 64 года
Я пенсионерка. И мне не все доступно. Потому что все дорого. А здесь — подарок. Великолепная усадьба. Выставка замечательная — мне очень понравилось, что фотографии черно-белые. И, конечно, лекция про Верхотурский монастырь. Сказочный прямо! Я хочу сказать огромное спасибо тем, кто это организовал. Бог их наградит. Правда, правда!…
Подготовка и проведение лекций осуществляется при участии Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева и Сретенского монастыря.
Место: Новый Театр под руководством Эдуарда Боякова. Метро Лубянка, Усадьба Салтыковых-Чертковых, Мясницкая улица, 7.
Фото предоставлено пресс-службой Нового Театра
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