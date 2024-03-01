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В Новом Театре завершился просветительский проект "Стена и слово. Русский монастырь на границе с небом"

7:10
Культура

С 16 января по 27 февраля 2024 года в Новом Театре с огромным успехом прошел цикл из 16 лекций, посвященных десяти действующим русским монастырям.

В Новом Театре завершился просветительский проект "Стена и слово. Русский монастырь на границе с небом"
Фото: Пресс-служба Нового театра by Михаил Розанов

Адресованный детской и взрослой аудитории, цикл стал продолжением масштабного проекта, реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, в который входит издание литературно-художественного альбома "СТЕНА И СЛОВО. Русский монастырь на границе с небом" Эдуарда Боякова и Михаила Розанова (при участии фонда "Свете Тихий" и Русского художественного союза), а также выставка из входящих в альбом 30 фоторабот, экспонируемая в Новом Театре. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

5 лекций для детей, 11 лекций для взрослых были прочитаны известными деятелями театра, учеными, священнослужителями. Каждая встреча со слушателями стала знакомством с одним из действующих русских монастырей, обладающим уникальной историей, местоположением, миссией.

Художественный руководитель Нового Театра Эдуард Бояков открыл программу лектория своим сообщением, в котором изложил концепцию проекта. Тему он сформулировал следующим образом: "Русский монастырь как антропологический и культурный феномен".

Эдуард Бояков:

Мы задавали себе вопросы, что такое русский монастырь. И даем на него свой ответ, в котором вовсе не претендуем на то, что нашими устами глаголит истина. Это путь к тому, чтобы разобраться в важнейшем феномене православной обители. Каждый из монастырей, которые представлены в альбоме "СТЕНА И СЛОВО. Русский монастырь на границе с небом" уникален. И каждому из них определена особая историческая миссия: царство, праведность, знание, аскеза, переход, политика, рубеж, воинство, тайны, подвиг.

Эти лаконичные и емкие определения стали частью заголовков лекций, которые прошли при полных аншлагах в залах Нового Театра.

В программе лектория прозвучали следующие выступления:

  • "Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь. Подвиг". Лектор — Сергей Дебижев, кинорежиссер, автор более 30 фильмов, в том числе документальной ленты "Святой Архипелаг" (Приз за лучший документальный фильм 44-го Московского международного кинофестиваля, 2022 год).
  • "Оптина пустынь. Знание". Лектор: монах Каллиник (Дмитриев). Пресс-секретарь монастыря Оптина пустынь. Прочитано два варианта лекции — для взрослых и для детей.
  • "Псково-Печерский монастырь. Рубеж". Лектор: диакон Димитрий Клыков, старший научный сотрудник Музея имени Андрея Рублева. Более тридцати лет занимается изучением древнерусской культуры и искусства, автор многочисленных лекций, проводимых Музеем имени Андрея Рублева. Участник экспедиций программы "Общее Дело" возрождения деревянных храмов русского Севера. Священнослужитель храма Воскресения Христова в Кадашах в Москве. Прочитано два варианта лекции — для взрослых и для детей.
  • "Верхотурский монастырь. Переход". Протоиерей Василий Гелеван, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках, также исполняющий пастырское служение в СИЗО № 1 (Москва).
  • "Посольский монастырь. Политика". Иеромонах Игнатий (Шестаков), специалист по истории и культуре Сербии, сотрудник церковно-научного центра "Православная энциклопедия", редактор сербскоязычной версии православного информационного интернет-портала Православие.Ru
  • "Кирилло-Белозерский монастырь. Аскеза". Лектор Михаил Тюренков, пресс-секретарь Всемирного Русского Народного Собора, историк русской консервативной мысли, деятель православного старообрядчества (единоверия) в лоне Русской Православной Церкви.
  • "Абалакский монастырь. Воинство". Лектор протоиерей Василий Гелеван.
  • "Кирилло-Белозерский монастырь. Аскеза". Лектор протоиерей Артемий Владимиров. Лекция для детей.
  • "Дивеево. Праведность". Лектор протоиерей Артемий Владимиров, профессор, заведующий кафедрой гомилетики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, заместитель декана факультета православной культуры Академии ракетных войск стратегического назначения.
  • "Дивеево. Праведность". Лектор Протоиерей Василий Гелеван. Лекция для детей.
  • "Костомаровский монастырь. Тайна". Лектор насельник Сретенского монастыря игумен Павел (Полуков)
  • "Троице-Сергиева Лавра. Царство-Государство". Лектор диакон Дмитрий Клыков.
  • "Троице-Сергиева Лавра. Царство-Государство". Лектор игумен Павел (Полуков). Лекция для детей.

Лекторий имел большой успех у публики. Несколько отзывов от слушателей:

Елена, 35 лет

Я привела на лекцию о Дивееве своих детей. Мы там бываем регулярно. И мне казалось, что я все знаю об этом месте, где совершается чудо. Но сегодня многое услышала впервые. И рассказ был прекрасным, доступным — дети слушали, затаив дыхание.

Игорь, 48 лет

Мы с женой пришли на лекцию о Соловецком монастыре, кое-что знали о том страшном лагере, который там был. Сколько загубленных душ! И вот оказывается — сколько и спасенных. После этой лекции захотелось побывать на Соловках, увидеть все своими глазами, почувствовать силу этого места, о котором рассказал режиссер Дебижев.

Ольга, 68 лет

Это уже третья моя лекция. Слушала про Оптину пустынь, про Троице-Сергиевскую Лавру. Туда езжу и внуков возила. Но про Костомаровский монастырь я вообще ничего не знала. Это было открытие.

Маша, 15 лет

Ужасно интересно. Это ведь не только про религию, это наша история. Сейчас историей России многие мои ровесники увлекаются. Мы с подругой послушали про Оптину пустынь. Мы сейчас по литературе проходим Достоевского. И было интересно узнать, что писатель провел какое-то время в этом монастыре…

Валентина, 64 года

Я пенсионерка. И мне не все доступно. Потому что все дорого. А здесь — подарок. Великолепная усадьба. Выставка замечательная — мне очень понравилось, что фотографии черно-белые. И, конечно, лекция про Верхотурский монастырь. Сказочный прямо! Я хочу сказать огромное спасибо тем, кто это организовал. Бог их наградит. Правда, правда!…

Подготовка и проведение лекций осуществляется при участии Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева и Сретенского монастыря.

Место: Новый Театр под руководством Эдуарда Боякова. Метро Лубянка, Усадьба Салтыковых-Чертковых, Мясницкая улица, 7.

Фото предоставлено пресс-службой Нового Театра

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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