Сериал о поп-группе "Комбинация": один из самых ожидаемых проектов 2024 года

В Санкт-Петербурге начались съемки сериала "Комбинация"

1:47 Your browser does not support the audio element. Культура

В сентябре 2024 года в онлайн-кинотеатре Wink выйдет сериал о поп-группе "Комбинация", передает ТАСС со ссылкой на генерального директора сервиса Антона Володькина, который назвал сериал самым ожидаемым проектом стриминга.

Фото: https://kombinacia.ru/ by группа Комбинация is licensed under Public Domain

В актерский состав вошли Никита Кологривый ("Слово пацана. Кровь на асфальте"), Елизавета Базыкина ("Надвое"), Павел Прилучный ("Мажор"), Анастасия Уколова ("Громкая связь") и Даниил Воробьев ("Happy End"). Режиссером выступил Никита Власов, работавший над "Ладой Голд" и "Мажором в Сочи", а в качестве креативных продюсеров в проекте приняли участие Жора Крыжовников и Денис Уточкин. Съемки сериала на территории Санкт-Петербурга осуществляются при содействии Института культурных программ.

По сюжету сотрудник саратовского ОБХСС, познакомившись с талантливым композитором Виталием Окороковым, буквально на улице находит первых вокалисток и собирает первую в Советском Союзе женскую группу, которая с помощью песен расскажет о своей нелегкой судьбе и эпохе.

Напомним, что "Комбинация" была одной из невероятно успешных поп-групп позднесоветской эпохи и одним из первых продюсерских проектов перестроечной России. Состав участниц менялся, авторами хитов были не они, однако все песни так или иначе перекликались с приметами того времени.

На волне успеха "Комбинация" давала по 60 концертов в месяц, Однако взлёт группы был недолгим: звезда "Комбинации" Алена Апина ушла в сольный проект, затем один из продюсеров и автор музыки перестал заниматься группой, а другой был убит. Новым продюсером стал Александр Толмацкий, папа Децла, но популярность коллектива после этого быстро сошла на нет.