Впервые в истории России: Егор Крид оспорил блокировку Роскомнадзора

Кунцевский районный суд Москвы удовлетворил иск Егора Крида (настоящее имя Егор Булаткин) к Роскомнадзору и Федеральной налоговой службе по делу о блокировке аккаунта певца на стриминговом сервисе Twitch, сообщается на сайте суда.
Причиной блокировки в апреле 2023 года стало заявление главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, которая утверждала, что в аккаунте певца размещается реклама онлайн-казино. В ответ Егор Крид оспорил решение о блокировке, подав иск к Роскомнадзору и ФНС. Помимо того, был подан иск о защите чести и достоинства, в котором певец требовал взыскать с главы Лиги безопасного интернета 1 миллион рублей
В январе 2024 года Замоскворецкий суд оставил иск без рассмотрения, однако 27 февраля Кунцевский районный суд признал блокировку незаконной. Адвокат певца Владислав Подшибякин назвал прецедент первым в истории России.
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