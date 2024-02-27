В Новом Театре покажут спектакль "Анна Долгарева. Господи, если Ты там не очень занят…" из цикла Поэзия.doc

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14 марта 2024 года Новый Театр под руководством Эдуарда Боякова представляет премьеру спектакля "Анна Долгарева. Господи, если Ты там не очень занят…" из цикла Поэзия.doc.

Фото: Пресс-служба Нового театра

Проект Поэзия. doc реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Герой спектакля — Анна Долгарева, русский поэт, военкор, лауреат Григорьевской премии, Волошинского конкурса и ряда других международных премий. Автор книг "Красная ягода, черная земля", "За рекой Смородиной" и других сборников. Член Союза писателей России и русского ПЕН-центра.

Биография Анны Долгаревой — драматическая история жизни военного поэта, для которого нет ничего важнее, чем любовь к Родине, выражаемая не только поэтическим словом, но выстраданная в жестоком бою. Боль, страдание, смерть… Свет, любовь, жизнь… Чтобы понять творчество Анны, нужно прочувствовать остроту столкновения этих смыслов, этих слов. И еще смысл слов, которые не имеют антитезы: Победа, Родина…

Бог говорит Гагарину: Юра, теперь ты в курсе:

нет никакого разложения с гнилостным вкусом,

нет внутри человека угасания никакого,

а только мороженое на площади на руках у папы,

запах травы да горячей железной подковы,

березовые сережки, еловые лапы,

только вот это мы носим в себе, Юра…

Вадим Авва, автор пьесы, поэт, журналист:

Поэзия дает языку тот инструментарий, при помощи которого каждая культура и нация познает, формулирует мир. Познание мира — познание Бога. И вот Аня Долгарева, ее поэтика, ее поэзия, вся ее невероятность — один из тончайших скальпелей этой войны за сохранение русской жизни, православия, русского менталитета, русских стариков, детей. Вот про что вся эта история, если мы подумаем о чем-то космическом.

Я благодарен автору идеи проекта Эдуарду Боякову за то, что мне доверили написать пьесу об Анне Долгаревой. Впрочем, это не совсем пьеса. Я сделал то, что умею делать — взял у нее интервью, в результате которого сложился вербатим, драматургический прием, наиболее правильный и точный в данном случае. Я благодарен за возможность говорить с Аней. Она — большей поэт, который пишет жизнью и кровью.

Кажущаяся легкость строк — имеет цену. Поэзия, настоящие стихи — это то, что берет вас за кадык, вызывает слезы, боль. Все это есть в поэзии Долгаревой.

Спектакль строится как откровенные признания героини, которые разыгрываются двумя артистками. Детство, юность, конфликты, отношения с близкими, решения и сомнения, переживания и рефлексии — все это подано настолько исповедально, что подчас способно шокировать своей открытостью. Но именно таков принцип проекта Поэзия. doc: зрителя впускают в лабиринты мира поэта, не только рифмованные, идеальные, запредельные, но и самые что ни на есть жизненные, материальные, физические. Сама поэтесса также присутствует на сцене: она читает свои стихи, которые в контексте истории ее жизни приобретают еще более сильное, проникающее в душу звучание.

Александр Легчаков, режиссер:

Существует противоречие между поэзией и личностью поэта: поэзия — масштаб, личность — нечто земное, реальное. Приблизившись, можно потерять высоту поэтической мысли. Но здесь была именно такая задача: погрузиться в личную жизнь поэтессы, которая с невероятной искренностью раскрылась перед драматургом, не пытаясь казаться олимпийской богиней, а представ обнажившимся человеком.

Впрочем, что такое искренность? В моем понимании это, когда ты слышишь о Божественном знании и не проходишь мимо него.

Кто такая Анна Долгарева, о которой я ставлю спектакль? Дон Кихот с пером вместо копья. Она мечтает сделать мир лучше при помощи свих стихов. Она автор строк, которые заставляют задуматься и начать работу по изменению своей души. Она и сама меняется на протяжении спектакля, проходя путь, который мы увидим своими глазами.

Эдуард Бояков, автор идеи, художественный руководитель театра:

Как бы мы ни любили прозу или драму, поэзия — высшая форма литературы. Соответственно, поэтический театр — высшая форма искусства.

Для артиста невероятно важно иметь этот опыт, быть постоянно погруженным в поэтическое пространство. Потому что по законам поэзии существует не только сама поэтическая строфа, но и архитектура, композиция, картина, мизансцена, дубовый лист, перо павлина, снежинка: уникальность и непостижимость и в то же время повторяемость приема, совершенство формы. Современная поэзия помимо красоты еще дает нам уникальную информацию о сегодняшнем времени и сегодняшнем языке. Причем в предельно сжатом, концентрированном виде. Поэтическая строфа способна объяснить больше, чем многотомный роман. И потому сама формулировка — Поэзия. doc. — отражает парадоксальное сочетание документальности и художественности.

Автор идеи — Эдуард Бояков

Автор пьесы — Вадим Авва

Режиссер — Александр Легчаков

Действующие лица:

Поэт — Анна Долгарева

Артистки — Анна Большова, Юлия Волкова

Премьера 14 марта 2024 года

Продолжительность спектакля 1 час 10 минут