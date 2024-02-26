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Никита Михалков заявил, что актёрский уровень в России катастрофически упал, и перечислил удачные, на его взгляд, фильмы последних лет

Михалков высказался о катастрофическом падении актёрского уровня

1:49
Культура

Народный артист России и режиссёр Никита Михалков заявил, что актёрский уровень в России катастрофически упал.

Михалков высказался о катастрофическом падении актёрского уровня
Фото: kremlin.r by The Kremlin, Moscow is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Михалков привёл в пример свою академию театрального и киноискусства, в которую пытается поступить около 500 человек, поступают всего 13, из них только шесть человек оканчивают школу, а театральным актёром становится только один.

Режиссёр подчеркнул, что сегодня, в отличие от советского периода, популярными становятся не благодаря таланту, а благодаря громкому имени и хорошей рекламе. Он добавил, что все актёры боятся остаться неизвестными, потому что слава — это их хлеб, так они зарабатывают себе на жизнь.

На вопрос о том, есть ли в современном российском кинематографе фильмы, которые он считает достойными, Михалков выделил сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" Жоры Крыжовникова, фильм Анны Меликян "Чувства Анны" и фильм "1993" Александра Велединского.

Также Михалков вспомнил, как сказал о том, что не считает фильмы Эльдара Рязанова настоящим кино, и как за это обиделась дочь Рязанова. Михалков подчеркнул, что он не хотел сказать ничего плохого, просто он не так воспринимает киноискусство, как его воспринимал Эльдар Александрович. По мнению Михалкова, в фильмах Рязанова недостаточно образов и символов.

"У Рязанова замечательные сценарии, замечательные актёры, они очень хорошо играют, люди это смотрят, но это не то кино, которое я понимаю под кино. Скажем, у Рязанова есть сцена, когда Гузеева, уже раненая, проводит рукой по стеклу, за которым стоят эти её мужчины, оставляя кровавый след. Вот это кино. Я это подразумевал", — отметил Михалков в беседе с aif.ru.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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