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Семимиллионный гость: выставку "Россия" на ВДНХ посетило рекордное количество человек

Семь миллионов посетителей побывало на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ

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Культура

Выставку-форум "Россия" на Выставке достижений народного хозяйства за 4 месяца посетили семь миллионов человек. Семимиллионному гостю Алексею Максимову организаторы вручили подарочный сертификат — шестидневное путешествие по Ладожскому озеру.

Семь миллионов посетителей побывало на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Фото: wikimapia by Birulik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Алексей приехал на форум из Волгоградской области с супругой и детьми.

В пресс-службе выставки рассказали, что на этой неделе на выставку пришло рекордное количество человек.

"Мы, конечно же, связываем это с растущим интересом к выставке, но также и со школьными каникулами, которые во многих школах проходят сейчас", — рассказала генеральный директор выставки-форума "Россия" Наталья Виртуозова.

Напомним, что выставка открылась в столице 4 ноября 2023 года. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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