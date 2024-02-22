Семимиллионный гость: выставку "Россия" на ВДНХ посетило рекордное количество человек

Выставку-форум "Россия" на Выставке достижений народного хозяйства за 4 месяца посетили семь миллионов человек. Семимиллионному гостю Алексею Максимову организаторы вручили подарочный сертификат — шестидневное путешествие по Ладожскому озеру.
Алексей приехал на форум из Волгоградской области с супругой и детьми.
В пресс-службе выставки рассказали, что на этой неделе на выставку пришло рекордное количество человек.
"Мы, конечно же, связываем это с растущим интересом к выставке, но также и со школьными каникулами, которые во многих школах проходят сейчас", — рассказала генеральный директор выставки-форума "Россия" Наталья Виртуозова.
Напомним, что выставка открылась в столице 4 ноября 2023 года.
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