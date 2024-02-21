Как звезды российской сцены преобразили госпитали в концертные залы для героев

Агитбригады "Русского Радио" привезли музыку и поддержку в военные госпитали Москвы

0:41 Your browser does not support the audio element. Культура

В Москве состоялись два концерта Агитбригад "Русского Радио", где выступили знаменитые артисты перед военными пациентами и персоналом медицинских учреждений. Мероприятия были приурочены к Всероссийскому патриотическому марафону и поддержаны русским музыкальным телеканалом RU. TV.

Фото: Русское Радио

Артисты выражали свою поддержку и благодарность бойцам за их самоотверженность, а концерты стали психологической опорой для раненых и проходящих лечение. Об этом сообщает Русское Радио.

Эти выступления продолжают традицию поддержки военных, заложенную легендарными артистами прошлого века, и демонстрируют прочную связь между музыкой и патриотизмом.