В Театре на Трубной покажут спектакль "Толстого нет"

Спектакль "Толстого нет" с Ириной Алфёровой в главной роли пройдет в Театре на Трубной 28 и 29 февраля.
Толстого нет, но всё о нем. В семье великого писателя возникает конфликт. Его секретарь, дети, жена пытаются повлиять на судьбоносное решение творца: завещать ли свои произведения народу или переписать права на них Софье Андреевне? Кто прав? Решать вам.
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Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.