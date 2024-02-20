Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Правила демакияжа: как и чем смывать косметику с лица
Депутат Госдумы Виктор Заварзин назвал разминирование следующим шагом в Авдеевке
Почему заправка машины с работающим двигателем рискованна: объяснение экспертов
Диетолог Харрис-Пинкус рассказал, что в замороженных продуктах питательных веществ больше, чем в свежих
Скотт Риттер: Запад не поможет Украине вернуть потерянные территории
Люк Бессон готовится к съёмкам фильма о Дракуле
Продюсер Матвиенко признался, что положительно относится к записывающим песни фигуристкам
Русский солдат пожал руку пленному украинцу, чтобы тот не боялся
Сергей Шойгу: ВС Украины за два дня в Авдеевке потеряли 2400 солдат

"Маяковский. Прогулка". Скоро в театре "Сфера" пройдёт премьера

2:23
Культура

1 марта 2024 г. на Камерной сцене Московского драматического театра "Сфера" (Структурное подразделение "Театра Эрмитаж") состоится премьера моноспектакля ведущего актера театра Александра Пацевича "Маяковский. Прогулка".

"Маяковский. Прогулка". Скоро в театре "Сфера" пройдёт премьера
Фото: Пресс-служба театра Сфера

Новая постановка посвящена 130-летию со дня рождения одного из самых ярких поэтов советской эпохи Владимира Маяковского. В сценическую версию спектакля по стихам и прозе Маяковского также вошли авторские песни Александра Пацевича на стихи поэта-революционера.

Актер Александр Пацевич о своем первом режиссерском опыте:

"В прошлом году, когда отмечали 130-летие Маяковского, меня вызвал к себе главный режиссер театра Александр Коршунов и сказал: "Маяковский — твоя роль. Подбери материал, подумай, сделай спектакль!" Конечно, мне было приятно слышать такие слова, и я приступил к работе. К тому времени у меня уже была песня, посвященная поэту. Но теперь предстояло подготовить целую программу непосредственно по его произведениям, а это затея непростая. Я накупил книг, открыл его прозу и… не мог оторваться — настолько у него все современно, созвучно тому, что происходит сейчас, словно рассказывается сегодняшняя история. Маяковский, буквально, заставил меня посмотреть на него с другой стороны. Я его заново открыл. И я увидел, какой спектакль я хочу сделать".

"Маяковский. Прогулка" — это не просто чтение стихов или исполнение их под гитару. Это попытка подключиться к Владимиру Маяковскому, как к "маяку", и за час с небольшим пройтись с ним рука об руку, как со старым приятелем, по "бурным рекам" его биографии. Александр Пацевич в своем дебютном режиссерском спектакле попытается выстроить такое действо, в котором Маяковский проявится сам, предоставит зрителям шанс понять, кем он был на самом деле, сделать выводы здесь и сейчас, отойдя от привычных стереотипов хрестоматийного представления о поэте.

В чем-то это "иммерсивный спектакль", считает режиссер. Только зрители вместе с актером не ходят из комнаты в комнату, а совместно с сознанием Маяковского отправляются в необыкновенное путешествие во времени и пространстве, которое "ногами" не преодолеть.

Пресс-показ состоится 27 февраля, начало в 18.00.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Популярное
Пять продуктов для ухода за кожей вокруг глаз, обладающих удивительным действием

Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.

Пять средств для кожи вокруг глаз с волшебным эффектом
Стиральная машинка будет как новенькая: надо знать только, сколько лимонной кислоты и куда всыпать
Стиральная машинка будет как новенькая: надо знать только, сколько лимонной кислоты и куда всыпать
World Meteo: летом-2024 в РФ ожидается "жара тысячелетия" до +50 градусов
Секрет долговечности: почему каждый автомобиль нуждается в высоких оборотах двигателя
Главный режиссёр театра "Сфера" Александр Коршунов отметил юбилей Анжела Якубовская Болгария более трёх месяцев не может отправить на Украину 100 БТР. В чём дело? Любовь Степушова Врач Фролова перечислила продукты, необходимые для организма в феврале Ирина Гусакова
Как укоренить розу из букета: пошаговая инструкция
Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что лучше понял положение дел в Америке после смерти Алексея Навального*
В России введена уголовная ответственность за выращивание популярного растения из-за содержания в нём запрещённых веществ
В России введена уголовная ответственность за выращивание популярного растения из-за содержания в нём запрещённых веществ
Последние материалы
Эксперт Денисов утверждает, что Запад никогда не бросит Украину
Правила демакияжа: как и чем смывать косметику с лица
Депутат Госдумы Виктор Заварзин назвал разминирование следующим шагом в Авдеевке
Историк Спицын: термин "Киевская Русь" придумали в СССР
Почему заправка машины с работающим двигателем рискованна: объяснение экспертов
Диетолог Харрис-Пинкус рассказал, что в замороженных продуктах питательных веществ больше, чем в свежих
Скотт Риттер: Запад не поможет Украине вернуть потерянные территории
Люк Бессон готовится к съёмкам фильма о Дракуле
Продюсер Матвиенко признался, что положительно относится к записывающим песни фигуристкам
Русский солдат пожал руку пленному украинцу, чтобы тот не боялся
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников