"Маяковский. Прогулка". Скоро в театре "Сфера" пройдёт премьера

2:23 Your browser does not support the audio element. Культура

1 марта 2024 г. на Камерной сцене Московского драматического театра "Сфера" (Структурное подразделение "Театра Эрмитаж") состоится премьера моноспектакля ведущего актера театра Александра Пацевича "Маяковский. Прогулка".

Фото: Пресс-служба театра Сфера

Новая постановка посвящена 130-летию со дня рождения одного из самых ярких поэтов советской эпохи Владимира Маяковского. В сценическую версию спектакля по стихам и прозе Маяковского также вошли авторские песни Александра Пацевича на стихи поэта-революционера.

Актер Александр Пацевич о своем первом режиссерском опыте:

"В прошлом году, когда отмечали 130-летие Маяковского, меня вызвал к себе главный режиссер театра Александр Коршунов и сказал: "Маяковский — твоя роль. Подбери материал, подумай, сделай спектакль!" Конечно, мне было приятно слышать такие слова, и я приступил к работе. К тому времени у меня уже была песня, посвященная поэту. Но теперь предстояло подготовить целую программу непосредственно по его произведениям, а это затея непростая. Я накупил книг, открыл его прозу и… не мог оторваться — настолько у него все современно, созвучно тому, что происходит сейчас, словно рассказывается сегодняшняя история. Маяковский, буквально, заставил меня посмотреть на него с другой стороны. Я его заново открыл. И я увидел, какой спектакль я хочу сделать".

"Маяковский. Прогулка" — это не просто чтение стихов или исполнение их под гитару. Это попытка подключиться к Владимиру Маяковскому, как к "маяку", и за час с небольшим пройтись с ним рука об руку, как со старым приятелем, по "бурным рекам" его биографии. Александр Пацевич в своем дебютном режиссерском спектакле попытается выстроить такое действо, в котором Маяковский проявится сам, предоставит зрителям шанс понять, кем он был на самом деле, сделать выводы здесь и сейчас, отойдя от привычных стереотипов хрестоматийного представления о поэте.

В чем-то это "иммерсивный спектакль", считает режиссер. Только зрители вместе с актером не ходят из комнаты в комнату, а совместно с сознанием Маяковского отправляются в необыкновенное путешествие во времени и пространстве, которое "ногами" не преодолеть.

Пресс-показ состоится 27 февраля, начало в 18.00.