Лидер группы "Любэ" рассказал, что SHAMAN исполнит главную партию в опере "Князь Владимир"

Расторгуев рассказал, что SHAMAN исполнит партию в опере "Князь Владимир"

1:03 Your browser does not support the audio element. Культура

Этот год стал юбилейным для легендарной группы "Любэ", прославившейся патриотическими песнями. 14 января коллективу исполнилось 35 лет. В преддверии праздничных концертов, которые пройдут в Москве 22 и 23 февраля, Николай Расторгуев пообщался с журналистами и поделился с ними творческими планами.

Фото: glava.rk.gov.ru by Правительство республики Крым is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

У Расторгуева наметился совместный проект с Ярославом Дроновым, более известным как SHAMAN, который также поёт песни на патриотические темы, но кардинально отличается от более мягкого и лиричного "Любэ". Впрочем, разные манеры исполнения не помешали двум артистам вместе работать над новой оперой "Князь Владимир". SHAMAN исполнит в ней главную партию.

"А его (князя Владимира) ближайшего сподвижника Фёдора исполнит ваш покорный слуга. Работа уже ведётся", — рассказал Николай Расторгуев.

Художественный руководитель группы "Любэ" Игорь Матвиенко добавил, что премьера оперы состоится в этом году.