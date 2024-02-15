Шокирующие тайны мировой моды: что скрывает сериал "Новый взгляд" от Apple TV+?

Модные иконы в огне войны: обзор сериала "Новый взгляд"

0:46 Your browser does not support the audio element. Культура

Сериал "Новый взгляд" от Apple TV+, вышедший 14 февраля, представляет историю модных легенд Кристиана Диора и Коко Шанель в контексте военных и послевоенных лет в Париже.

Фото: commons.wikimedia.org/ by Unknown author is licensed under For photos in the first category created before 1969, also {{PD-1996}} usually applies.

В то время как Диор играет центральную роль, его борьба с чувством вины за создание платьев для нацистов и стремление спасти сестру, агента Сопротивления, становятся ключевыми моментами. Об этом сообщает Известия.

Вместе с тем, Коко Шанель представлена в сериале как контрастный персонаж, втянутый в сложные сделки с нацистами, что добавляет ей авантюрного характера. Сериал обсуждает их вклад в моду и дает возможность рассмотреть эти личности со всех сторон, хотя не все аспекты их жизни и деятельности могут быть объяснены исторически точно.