Шокирующие тайны мировой моды: что скрывает сериал "Новый взгляд" от Apple TV+?

Сериал "Новый взгляд" от Apple TV+, вышедший 14 февраля, представляет историю модных легенд Кристиана Диора и Коко Шанель в контексте военных и послевоенных лет в Париже.
В то время как Диор играет центральную роль, его борьба с чувством вины за создание платьев для нацистов и стремление спасти сестру, агента Сопротивления, становятся ключевыми моментами. Об этом сообщает Известия.
Вместе с тем, Коко Шанель представлена в сериале как контрастный персонаж, втянутый в сложные сделки с нацистами, что добавляет ей авантюрного характера. Сериал обсуждает их вклад в моду и дает возможность рассмотреть эти личности со всех сторон, хотя не все аспекты их жизни и деятельности могут быть объяснены исторически точно.
Исследователь огласил захватывающую находку: обнаружение древнего города в Антарктиде.